Horacio Gigena (Jóvenes Transformando): “Los derechos no se conquistan por las redes sociales, se conquistan con lucha y militancia”

“Me siento orgulloso de poder estar en este lugar (…) Quiero agradecer a los cerca de mil jóvenes de nuestra ciudad que acompañaron la iniciativa de Jóvenes Transformando desde el primer momento. Ellos le están exigiendo a este Concejo que reconozcan este derecho fundamental de elegir a nuestros representantes (…)

Que hoy se esté hablando de voto joven en Carlos Paz, y que se hayan generado las condiciones sociales, los consensos de las bases, los consensos políticos y jurídicos no es resultado de ninguna otra circunstancia que no sea el sudor militante y el compromiso de Jóvenes Transformando para convalidar un mandato histórico que tenemos los jóvenes argentinos (…)

Cuando arrancamos este proceso teníamos dos posibilidades. Y la historia nos demostró que los derechos no se regalan, son conquistados. Y así fue que decidimos iniciar ese proceso, formarnos, trabajar y organizarnos. No queríamos que la conquista del voto joven sea un trámite administrativo, o que se redujera a espacios de discusión sectarios con ausencia de representatividad. Queríamos que sea realmente de abajo hacia arriba. Y por eso arrancamos hace más de dos años (…)

Mil firmas no las consigue cualquiera. Hay una juventud empoderada, comprometida y dispuesta a consolidar y liderar esos procesos de transformación que los jóvenes históricamente hemos venido desarrollando en este país (…)

Esto no es una conquista individual, sino colectiva, de la agrupación política de juventud más grande de Carlos Paz y no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos de construcción política y compromiso real con quienes más lo necesitan (…)

Esta es también la lucha por un transporte de calidad, por la calidad educativa, por la salud de nuestros jóvenes y niños, con múltiples iniciativas, lo hemos dicho en todos lados porque creemos que esa es la verdadera militancia (…)

Los derechos no se conquistan por las redes sociales y trámites administrativos, se conquistan con lucha. Nosotros hemos generado las condiciones suficientes y eso me pone muy contento (…)

Tener la posibilidad de abrir esta jornada democrática considero que es un gesto de reconocimiento a ese trabajo realizado (…)

Arrancamos esta lucha en soledad y que hoy nuevas organizaciones de otros sectores políticos se hayan sumado a acompañar y a formar parte de este proceso nos pone muy contentos (…)

Jóvenes Transformando ha decidido retirar su apoyo a la posibilidad de enmendar la Carta Orgánica porque creemos que existen las herramientas jurídicas, los consensos políticos, las concepciones filosóficas y las luchas suficientes para que los jóvenes de Carlos Paz podamos votar en las próximas elecciones. No estamos en condiciones ni tenemos la necesidad de afrontar una reforma de la COM para subsanar esta problemática. En medio de esta crisis económica galopante no podemos afrontar el costo de la enmienda. Y eso se basa en nuestra experiencia de militancia (…)

Estamos en condiciones de aprobar este voto joven, y si algún sector decide insistir con el proyecto de enmienda, es porque no ha tenido esa experiencia de militancia, de esos pibes que están en contacto con las necesidades (…)

Si realmente la política va a discutir algo, que no sea un proyecto de enmienda, sino soluciones a las múltiples problemáticas que está sufriendo nuestro pueblo (…)

Hemos ingresado un proyecto de adhesión a la ley nacional 26774 en materia de voto joven. Hemos sabido comprender que las condiciones y circunstancias nos obligan a pensar en alternativas. Y encontramos los consensos básicos. Es una propuesta más y nos ponemos al servicio de los otros espacios y este Concejo para discutir una alternativa.

Sabemos que hay sectores del radicalismo y del peronismo que han presentado propuestas parecidas. No está en el ánimo nuestro insistir con que salga nuestro proyecto, porque si hay algo que no tenemos son egos personales o sectoriales. Lo único que nos motiva es la ampliación de la democracia y que los jóvenes de 16 y 17 años puedan ejercer su voto en las próximas elecciones (…)

Pensar nuestro ordenamiento jurídico municipal en términos escindidos del derecho argentino es una equivocación.

El artículo 206 de la COM estaría cercenando los derechos de los jóvenes carlospacenses. Existen los argumentos suficientes, haciendo una interpretación armónica del ordenamiento jurídico, un respeto del bloque constitucional, para avalar este derecho que ya se ha conquistado a nivel nacional y provincial. La COM bajo ningún punto de vista puede cercenarlo (…)

Los jóvenes de Carlos Paz el año que viene vamos a ejercer nuestro voto, porque estos concejales y esta comunidad política van a estar a la altura de las circunstancias (…)

No puedo evitar pensar en los 30 mil argentinos que dejaron su vida para que hoy estemos hablando de democracia en este país… no puedo dejar de pensar en los jóvenes que luchaban por el boleto estudiantil en los ’70 y que fueron detenidos y torturados… no puedo dejar de pensar en los jóvenes trabajadores y estudiantes que protagonizaron el cordobazo… no puedo dejar de pensar en los miles de jóvenes que hicieron la reforma universitaria del 18… Creo que estamos cumpliendo con un mandato histórico, que los jóvenes venimos a construir futuro… Y el futuro ya llegó”.

Nota correspondiente a la edición n° 531 del semanario La Jornada, del 10 de setiembre de 2018.