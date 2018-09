EL PJ plantea que no hace falta una enmienda para habilitar el voto joven y cambiar la Junta Electoral

Publicidad

La concejala Laura Orce (UPC) presentó un proyecto que plantea cambiar la integración de la Junta Electoral Municipal y habilitar el voto joven sin necesidad de enmendar la Carta Orgánica.

La propuesta refleja la postura del Partido Justicialista y, tras desarrollar extensos argumentos jurídico-políticos, subraya que la COM “resuelve la aplicación del derecho electoral de conformidad a todo el andamiaje jurídico que otorga las garantías sobre las cuales se asienta nuestro sistema representativo, republicano y federal”.

“Esta aseveración conlleva el deber de comprender las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal en el marco de un real entendimiento de la totalidad de la legislación vigente, y su aplicación efectiva, máxime cuando se trate del reconocimiento de derechos avalados por el bloque de constitucionalidad de nuestra República”, expresa la iniciativa.

El proyecto transforma la Junta Electoral Provisoria conformada para los comicios del defensor del Pueblo en 2017 en Permanente, y precisa que estará integrada por tres abogados titulares y tres suplentes, elegidos de su seno por la delegación local.

En relación al voto joven, el texto detalla que la Junta Electoral Municipal, “al momento de confección del padrón electoral municipal, deberá incorporar a los ciudadanos mayores de 16 años conforme lo determina el Código Electoral Provincial, el Código Electoral Nacional y el bloque de constitucionalidad de nuestra república”.

Carlos Quaranta, apoderado del PJ de Villa Carlos Paz, sostuvo que “no es el momento de hacer una enmienda” aunque aclaró que, cuando se realice una reforma de la Carta Orgánica, estos puntos deberían adecuarse.

“Con la situación que está atravesando el país los problemas de la gente pasan por otro lugar y no podemos trasladarle problemas de la política”, dijo respecto al referéndum que es necesario realizar para validar la enmienda.

“Nosotros lo debatimos internamente y lo que proponemos es una solución con sustento jurídico y reflejo social para solucionar de manera sencilla, transparente y rápida tanto la conformación de la Junta Electoral como el voto joven”, dijo a VillaNos Radio.

Quaranta recordó que en la elección del defensor del Pueblo de 2013, la última que se concretó con la Junta Electoral integrada por funcionarios de la justicia provincial como dispone la COM, se habilitó el voto joven ateniendo al Código Electoral de la provincia, que rige para Villa Carlos Paz ante la ausencia de uno propio.

“Los chicos pudieron votar en aquella oportunidad y no hubo inconvenientes, y tranquilamente puede volver a hacerse”, subrayó.

Respecto a la Junta Electoral, aseguró que es necesario que sea permanente “para que haya certezas antes de cada elección y no tengamos que andar corriendo dos o tres meses antes”.

“La conformación de la Junta según la Carta Orgánica quedó invalidada por una decisión del Tribunal Superior de Justicia, y cada vez que hay una elección se vuelve a integrar la misma Junta Provisoria. Lo que planteamos es que podría conformarse de manera Permanente. Ha llegado el momento de dar una herramienta jurídica que de certeza a esta cuestión”, señaló.

Por último, hizo referencia al artículo de la COM que establece que el electorado está conformado por los vecinos mayores de 18 años.

“Un artículo no puede mirase cerrado y de forma particular, si no en el contexto del marco normativo de la república. La Carta Orgánica no puede cercenar derechos habilitados por la constitución nacional y provincial y las leyes vigentes”, opinó.