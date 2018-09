El SIPOS cruzó a Mowszet por el referéndum por el agua, lo acusó de mentir “descaradamente” y pidió revisar si no debe ser destituido

Publicidad

El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) que aglutina a los trabajadores de la Cooperativa Integral difundió un duro comunicado “sobre el defensor del Pueblo, proyectos de referéndum y representaciones del pueblo”.

El documento, que lleva la firma del secretario General del gremio, Gustavo Valdez, “repudia la actitud autoritaria” del ombudsman Daniel Mowszet, al que además acusa de mentir “descaradamente”.

“Que el Defensor del Pueblo diga mintiendo, repudiar la actitud de los representantes del pueblo que le niegan al pueblo el derecho a decidir, constituye agravio de gravedad institucional de magnitud suficiente como para que se pongan en marcha los mecanismos legales previstos para dirimir si no procede su destitución”, sostuvo el SIPOS.

Sr. Defensor del Pueblo, respecto del referéndum que propuso, decidió el Concejo de Representantes, órgano poder del gobierno en el que reside la representación popular, decidió la gente como usted la llama.

El Si.P.O.S. repudia la actitud autoritaria del Defensor del Pueblo, quien mintiendo descaradamente intenta deslegitimar al Concejo de Representantes, diciendo que ese cuerpo legislativo rechazó su proyecto de referéndum popular.

Es mentira que hubo negativa de los concejales Walter Gispert, Gustavo Molina, Oscar Sequeira, Omar Ruiz y Natalia Lenci. Lo cierto es que hubo otro proyecto y que votando todos los concejales en forma positiva por uno o por otro, ningún proyecto alcanzó la mayoría agravada necesaria para su aprobación. Miente el Defensor del Pueblo.

Dice el Defensor del Pueblo en su comunicado, que el referéndum fue la alternativa que institucionalmente encontró para terminar definitivamente y de forma legítima y democrática con un conflicto que lleva años. No dice que cuando la Multisectorial, espacio del que el Si.P.O.S. participa, le pidió que interviniera en el conflicto, manifestó que pese a que le preocupaba la situación de los trabajadores de la Coopi, su intervención no era posible porque intervenía la justicia y el debido respeto a las instituciones, la división de poderes y su vocación democrática, le impedían intervenir. Lo cierto es que esperaban un fallo del Tribunal Superior de Justicia favorable a la posición del municipio, lo que no sucedió, sino que por el contrario el Tribunal Superior de Justicia decidió con fundamento en el interés público comprometido, el servicio y los puestos de trabajo comprendido en la prestación del servicio, que era conveniente que su propia decisión fuera revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así las cosas, como el Defensor del Pueblo no es eso sino alguien que se asume como un instrumento del poder político, hoy ya no considera que lo legítimo y democrático sea esperar la resolución del máximo tribunal de la nación.

Los trabajadores sentimos una profunda decepción por el actuar del Defensor del Pueblo, esencialmente autoritario, que lo lleva al atropello de los representantes del pueblo porque no hicieron lo que a él se le ocurrió que había que hacer. Nadie levantó la voz en contra de que la gente decida, es más los concejales que hicieron propio y votaron el proyecto del Defensor del Pueblo, pudieron votar el proyecto presentado por el otro grupo de concejales, proyecto que al menos resolvía claramente la situación de los trabajadores, situación que en el proyecto del Defensor del Pueblo no mereció ninguna consideración. El Defensor del Pueblo es tan democrático que miente intentando engañar a la opinión pública, porque no se impuso su voluntad. No hubo un sólo voto negativo a la posibilidad de un referéndum, todos y todas los concejales votaron a favor de alguno de los proyectos presentados y sometidos a su consideración.

Puede quedarse tranquilo el Defensor del Pueblo, no tiene motivos sin mentir, para estar anonadado como dice en su comunicado, que todes les concejales asumieron una clara vocación de someterse en el desempeño de la función que les ha sido encomendada, a la voluntad del pueblo expresada en forma directa a través del referéndum. No debe mentir el Defensor del Pueblo, nadie le dio la espalda a la soberanía del pueblo. Es muy grave y capaz que debería poner en discusión la continuidad del Defensor del Pueblo en su cargo, su atropello a los miembros del Concejo de Representantes y a ese órgano mismo.

Que el Defensor del Pueblo diga mintiendo, repudiar la actitud de los representantes del pueblo que le niegan al pueblo el derecho a decidir, constituye agravio de gravedad institucional de magnitud suficiente como para que se pongan en marcha los mecanismos legales previstos para dirimir si no procede su destitución. No se puede admitir que un funcionario que de motu propio asume que debe ser funcional al poder político, cuando la naturaleza política de su cargo le impone la tarea de contralor de ese mismo poder político, que no respeta las leyes e intenta de manera manifiesta, así lo ha expresado en su iniciativa, enervar el accionar de la justicia y que, descalifica al órgano que ejerce la representación popular en el gobierno, mintiendo para ello descaradamente, no rinda cuenta de sus actos.

El Si.P.O.S. lo expresó al inicio de la sesión en el Concejo de Representantes, el día 30 de agosto de 2018, cuando la presidenta del cuerpo invitó al Secretario General del gremio a expresarse respecto de la iniciativa a tratar, consideración para con los trabajadores que el Defensor del Pueblo nunca tuvo, que debería discutirse seriamente un nuevo contrato para la prestación de los servicios de agua potable y cloacas, que contemple todos los aspectos que hacen a dicha prestación, incluida la situación de los trabajadores, sus derechos.