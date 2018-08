Murió Aretha Franklin: adiós a la reina del Soul

A los 76 años murió Aretha Franklin, referente indiscutido del soul, una de las últimas representantes de la vieja guardia de la música negra.

La artista se encontraba lúcida y luchando contra un cáncer de páncreas. Su muerte enluta al mundo entero.

Natural Woman, I Say a Little Prayer o Chain of Fools,son algunos de los himnos que inmotalizó en su carrera. Más de cinco décadas de romnace con la música que la industria y sus seguidores supieron reconocer. Tras 44 nominaciones, 18 Grammy y 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, se convirtió en la primera mujer en acceder al Rock and Roll Hall of Fame, un año antes que Los Beatles