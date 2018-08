Boldrini y Roldán se bajaron de la carrera por la sucesión

Publicidad

Aunque todo parece indicar que el intendente Esteban Avilés ya tiene decidido que su candidato para intentar retener el gobierno en 2019 es el presidente del tribunal de Cuentas, Daniel Gómez Gesteira, la falta de confirmación habilita todo tipo de especulaciones.

En este sentido, bien vale decir que la lista con los posibles ‘herederos’ suma varios nombres, sobre todo vinculados a la gestión municipal.

La semana pasado dos de esos funcionarios se ‘bajaron’ directamente de la carrera por la sucesión.

Primero fue el turno del secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini. Horas después hizo lo propio la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán.

Durante la conferencia de prensa convocada para realizar un balance de las vacaciones de invierno, Boldrini aseguró que no tiene “ninguna intención” de postularse para intendente en 2019.

“No tengo ninguna intención de ser candidato. Ya lo hablé con el intendente de forma privada y él sabe muy bien cuál es mi postura y forma de pensar”, señaló ante la consulta de Radio Cyber. De todos modos, agradeció “a la gente que me lo propone y que acompaña, pero hoy estoy para trabajar para la ciudad desde otro punto de vista”.

Asimismo subrayó que, “voy a acompañar al que le toque conducir esta gestión que ha sido bastante buena”.

Tras atribuir su nivel de conocimiento entre los vecinos al área donde desempeña sus tareas criticó a quienes “livianamente” anuncian que quieren ser candidatos.

“Afrontar una candidatura es una responsabilidad muy grande. A veces uno escucha con tanta liviandad que muchos dicen que se van a postular para intendente y no se replantean la responsabilidad que eso conlleva ni analizan un poquito si son capaces de hacerlo”, opinó. Y aclaró: “no hablo del seno nuestro sino de la oposición”.

Roldán, por su parte, tachó su nombre de la lista de posibles sucesores entrevistada por el programa Hora 7 (Next Televisión).

“No hay aspiraciones mías. Desde cuando se hizo el cambio en la presidencia me están preguntando lo mismo”, afirmó. Y aclaró, apuntando a Walter Gispert: “yo dije que queríamos un cambio en la presidencia para que no sea utilizada con fines electorales, que no sea sólo para promover un candidato como veníamos anticipando y viendo con la persona que me precedió”.

