Indio Solari: “Estoy en contra de seguir trabajando como Redondito”

De manera conjunta con un núcleo de medios de comunicación alternativos, Carlos Alberto ‘Indio’ Solaribrindó una entrevista, a escasos días de que se conociera su nuevo trabajo solista.

En varios pasajes se mostró emocionado, fundamentalmente al ser consultado por su familia y las imágenes que ilustran su nuevo trabajo, y ante las consultas de jóvenes de la villa 21-24, de Buenos Aires.

Con ‘El ruiseñor, el amor y la muerte’ como temática central, el compositor le apuntó a “la diversidad musical” como “su objetivo” a la hora de encarar un trabajo conjunto, en este caso, compuesto de quince temas.

En ese sentido, fue tajante: “Juego y jugué en contra de seguir trabajando de Redondito de Ricota. Pero me gusta variar. También la banda te da un color y una unidad que a veces no están en las maquetas”.

Rodeado de integrantes de FM La Patriada, la AM de Madres de Plaza de Mayo, representada entre otros por el dirigente político ‘ricotero’ Aníbal Fernández, y jóvenes representantes de la agrupación villera ‘La Garganta Poderosa’.

Dijo que en su cotidianeidad se levanta “muy temprano, cerca de las 5” todos los días y le prepara el desayuno a su familia. Sobre su momento actual, como artista masivo, dijo que lo prioritario es “soportar la presión”. Y agregó: “La música te gusta, es lo que hacés. Ya no para entretener, sino por algo más. Pero soportar la presión, a favor y en contra, es lo principal”.

Solari adujo no saber “de dónde sale el nombre del disco”, y planteó su postura artística compositiva: “Esto no está para ser entendido, sino para imaginar. Entiendo que debo presentar un oráculo, un puzzle, un mandala. Porque quien explora el territorio es el que lo escucha, no el compositor. Si te explico los temas, todos leerán eso. Pero la gente debe ir a explorar el territorio, escuchar los temas”.

Respecto a su salud, aquejado por el Parkinson, remarcó tener “un problema con la medicación” porque “no me cubren las tres horas” de los síntomas, pero sentenció estar “como mucha otra gente” pero que “la enfermedad nunca trae cosas buenas”.

“Con la música del paso del tiempo no te das cuenta. Es una maravilla, me mantiene inquieto, atento. Es la comida que tengo. Me imagino siendo un jubilado yendo a jugar a las bochas al club Sporting, dándole de comer a las palomas, y no es nada que ver a lo que hago”, graficó.

En su visión de la realidad del país, indicó que la “grieta” existente “se presenta entre quienes tienen poder o un buen pasar y los que no lo tienen”. Consideró que el gobierno nacional “obra con mucha desidia e con intereses previos”, se mostró preocupado porque “hay jóvenes que sufren mucho”, y agregó: “El temor que me da es que yo pasé momentos similares, y terminaron muy mal. La gestión diría que es pésima”.

Respecto a su biografía, que construye junto al periodista Marcelo Figueras, consideró: “Hubo tantas interpretaciones de mala leche respecto a mí, que me gusta hacerlo para aclarar algunas cositas. Igual no estoy muy de acuerdo en el giro hacia una biografía”.

Ante la consulta sobre nuevos shows, tiró un escueto “vamos a ver”, aunque refirió que “el escenario es el lugar en el que más cómodo me siento”.

En algún momento remarcó que “jugar al fútbol es más complicado” que componer, pero que tener un show en vivo es “la sal de la vida”, porque “nunca hice otra cosa”.