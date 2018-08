Otra ‘locura’ de Santiago Gutiérrez: esta vez se sumergió en un arroyo congelado

Publicidad

Santiago Gutiérrez no deja de sorprender. Esta vez sumó un nuevo ítem a su ya extensa y llamativa lista de desafíos: se sumergió por completo en las congeladas aguas de un arroyo ubicado en las Altas Cumbres cordobesas.

El deportista carlospacense, que perdió la movilidad de sus piernas por un accidente vial en 2012, concretó esta nueva proeza el sábado pasado acompañado por amigos y familiares.

“Es un desafío que me había propuesto el año pasado en invierno. La semana anterior habíamos encontrado una cascada congelada y quedamos en ir la semana siguiente. Pero el sábado cuando llegamos, el agua no estaba congelada. Cerca de ahí vimos un arroyo que tenía una capa de entre 10 y 15 centímetros de hielo y decidí hacerlo allí”, explicó a VillaNos Radio.

El video que registra el momento muestra a Santiago sacando el hielo con sus manos hasta liberar la superficie para poder sumergirse. La temperatura del agua era de 1º, la más baja que enfrentó en su trayectoria como especialista en nado de agua fría. Ni cuando cruzó el canal de Beagle ni cuando nadó en el Lago Argentino, la temperatura del agua era tan baja.

“Fue el agua más fría que he experimentado. Vi que en la Patagonia los nadadores se metían en aguas congeladas, y quería ser el primero en demostrar que en Córdoba también tenemos agua con frío extremo y que se podía entrar sin traje de neoprén”, afirmó. Y reconoció: “ni los que me acompañaban estaban seguros de que lo iba a poder hacer. Apenas me metí comenzaron a tirar de la cuerda para sacarme, pero los frené porque me encontraba muy cómodo y me sentía muy bien”.

El río nos une… con Brasil

En 2018, Gutiérrez puso en marcha el proyecto denominado ‘El río nos une’. La idea era, justamente, unir a nado Argentina con los distintos países limítrofes. Y en este camino fue cumpliendo etapas.

Primero cruzó el canal de Beagle para unir Cabo Peñas (Chile) con Puerto Almanza (Argentina); luego el río Uruguay entre Colón (Entre Ríos) y Paysandú (Uruguay); le siguió el Paraná entre la Base Naval de Itapirú (Paraguay) y Paso de la Patria (Corrientes); y en marzo de 2018 unió a nado Bolivia con Argentina cruzando el río Bermejo entre las localidades de Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas (Salta).

Para completar el desafío sólo resta unir Argentina con Brasil. Este reto ya tiene fecha y lugar: será el próximo 9 de setiembre cuando cruzará una vez más el río Uruguay para unir Paso de los Libres (Corrientes) con Uruguayana (Brasil).

“Estoy con mucha fe para terminar el desafío propuesto. Nos pidieron repetir el cruce entre Paraguay y Argentina y ya tenemos todos los papeles y permisos, así que en octubre vamos a estar de nuevo en Paso de la Patria”, anticipó.

Pero antes, el 19 de agosto, será parte de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Aguas Frías que tendrá lugar en el dique El Cajón de Capilla del Monte.

En ese marco, Santiago brindará una clínica y, seguramente, también se lanzará al agua.

Como siempre, el deportista agradeció a quienes lo acompañan y ayudan para cumplir con cada desafío, entre ellos Ortopedia Crecer y la Agencia Córdoba Deportes.