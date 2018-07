Una buena noticia! Daniela Luvatti consiguió los fondos y ya pagó la cirugía

Publicidad

La artista carlospacense Daniela Luvatti consiguió reunir los fondos para costear la intervención quirúrgica que debe realizarse para extirpar un tumor pontocerebeloso. La enfermedad se llama Neurinoma del Acústico o Schwannoma.

Luva confirmó la buena noticia en su perfil de Facebook, aunque aclaró que siguen un marcha diferentes eventos solidarios, ya que aun deben reunir el dinero para afrontar el postoperatorio, honorarios de abogados y la estadía en Buenos Aires.

La operación, cuyo costo aproximado es de un millón de pesos, se realizaría la semana próxima en el Instituto Alexander Fleming.

“Tengo una gran noticia para todxs: Gracias a ustedes, amigos, conocidos, gracias a la familia y gracias al aporte necesario de la obra social:

Hoy llegamos a pagar el total de la cirugía!💚

No lo puedo creer todavía.

Pero a la vez recuerdo todo el esfuerzo q hicieron todos por apoyar. Algunos haciendo esos famosos bizcochuelos, otros yendo a apoyar a las bandas, algunos comprando fanzines. Todos colaborando.

Esto es gracias a ustedes.

Si bien con mi flia no contamos con todo el dinero necesario para el postoperatorio, honorarios de abogados y nuestra estadía en Bs As , el paso más importante ya lo dimos y estamos muy felices!

Todavía hay sorteos, ferias, varietes, teatro y rifas para colaborar y también para apoyar el arte y sobre todo para querernos y encontrarnos!

No me entra en el cuerpo el amor que siento por ustedes. Me brindan su amor y su apoyo y hoy yo estoy en las manos de los mejores neurocirujanos de este país gracias a ustedes.

Voy a estar agradecida toda mi vida con cada uno. Una vida que estoy segura q va a ser larga y hermosa.

Sus palabras son un bálsamo y los abrazos medicina de la más mejor.

Con la alegría, los nervios y el amor que siento en mi pecho los abrazo.

Los quiero para toda la vida por esto.

A todos los amigos que quieran colaborar se pueden comunicar a la pagina de arteporluva y ahi chusmear que eventos se vienen.

Los quiero un montón!

La Luva se va a operar 💚

Gracias amigos!”, escribió.