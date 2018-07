NiUnaMenos Carlos Paz reclamó protección policial para víctima de violencia de género

Publicidad

Integrantes del colectivo #NiUnaMenos Carlos Paz reclamaron este miércoles frente a Tribunales que se le brinde protección policial a una víctima de violencia de género.

Se trata de Noelia Flores, la joven carlospacense brutalmente atacada, de acuerdo a la denuncia, por su expareja, un conocido comerciante local.

El caso salió a la luz cuando el hermano de Noelia resolvió contarlo en las redes sociales.

Florencia Santillán, referente de #NiUnaMenos, pidió “celeridad en la investigación” y que le sea restituida de inmediato la consigna policial.

“Se le retiró la custodia cuando le dieron el botón antipánico, pero cuando lo quiso usar no funcionó de manera efectiva”, dijo. Señaló además que, “la persona que la agredió no quedó detenida y presentó denuncia contra la familia”.

“Lo urgente no es solo la denuncia de la golpiza, sino el reclamo de protección de la justicia, no sólo para ella sino también para su familia. Es urgente que restituyan la consigna policial tanto en su domicilio como también donde viven sus hermanos para que puedan retomar su rutina diaria sin miedos, sin amenazas y sin temor de que les pueda llegar a pasar algo en la calle”, insistió.

Relató, al mismo tiempo, que “el golpeador no está yendo a su local en Carlos Paz pero sí al de La Calera, y en la puerta de su negocio hay consigna policial”.

Por otra parte, insistió en la ausencia de políticas sobre violencia de género a nivel municipal. “Se depende solo del Polo de la Mujer de la provincia. La Casa de la Mujer de la municipalidad tiene un horario limitado y hay una sola sicóloga. No hay refugios, y sigue siendo todo muy desprolijo a la hora de hacer una denuncia”, planteó sobre las anunciadas reformas en la Unidad Judicial.

“Villa Carlos Paz tiene el índice de violencia de género más alto de la provincia y seguimos sin políticas claras”, afirmó.

Por último, aseguró que desde el colectivo #NiUnaMenos “vamos a seguir hasta que Villareal esté preso”.

“Más que nunca entiendo el #NiUnaMenos”

En diálogo con VillaNos Radio Noelia relató que la agresión comenzó en el interior de un boliche y que el agresor, identificado como Micael Villarreal, fue sacado afuera por personal de seguridad del establecimiento. “Cuando llegamos a casa empezó todo”, dijo y añadió que tras lo sucedido, asentó la denuncia en la Unidad Judicial de la Departamental Punilla.

Sostuvo que inicialmente no estuvo de acuerdo con su familia en difundir públicamente lo que había pasado, pero que transcurridas las horas le pareció importante que se conociera lo ocurrido. “No estaba muy de acuerdo, pero ahora lo agradezco porque si no sería una más”, dijo.

En este sentido, reconoció que en la relación existían hechos de violencia pero que ella les restó importancia. “Hubo otros indicadores de los cuales no me di cuenta y llegó este extremo. Más que nunca entiendo el #NiUnaMenos, porque hasta que no te matan o hasta que esta persona no me vuelva a pegar o agredir, no va preso. No sé hasta qué punto quieren que sea la agresión como para resolver darle un tratamiento”, expresó Noelia.

Y añadió: “Hubo episodios que los minimicé. No le gustaba como me vestía o me cargaba porque usaba siempre poleras. También hubo un par de empujones y enojos. Yo no me di cuenta antes. No tomé como agravante un empujón o un insulto. Nunca pensé que iba a terminar así”.

Detalló que tras la denuncia, que realizó en estado de shock, desde la Departamental la trasladaron hasta el Polo de la Mujer. Allí se sintió contenida por la psicóloga que la escuchó. También se le asignó un agente policial, pero que este luego fue retirado de su vivienda y se le entregó “botón antipánico” para dar aviso ante cualquier situación en la que se sienta en riesgo. El agresor denunciado se encuentra con una orden de restricción.

Además, Noelia fue muy crítica en cuanto a la posibilidad de una respuesta rápida con el botón antipánico. “Hace unos días vi un movimiento sospechoso en mi casa. Llamé desde el botón, pero la persona que me atendió me dijo que tenía que llamar al 101. Le dije que estaba llamando desde el botón antipánico… Así que mucha seguridad no me da. Estoy intranquila”, reconoció.

Y remarcó: “Tengo miedo de que cuando se calme todo, vuelva intentarlo”.