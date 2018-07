Analizan denunciar por ‘robo de identidad’ a los apoderados de la lista de Melana

Publicidad

Siguen los coletazos de la interna radical que consagró como próximo presidente del comité ‘Elpidio González’ a Mariano Melana.

Julio César Castagno, quien figuraba como candidato suplente, ratificó que nunca prestó su consentimiento y expresó que analiza denunciar por ‘robo de identidad’ a los apoderados de la lista, Juan Lucero (Unidad Radical) y Lucas Durán (Asamblea Radical).

“Nunca di mi aval. No los conozco. Hay una firma y yo nunca firmé. LO que tendría que hacer es una denuncia por robo de identidad, pero todavía no la hice”, dijo a VillaNos Radio. Y planteó que “como afiliado radical no quiero perjudicar al partido”.

Por eso, sostuvo que está “esperando que alguien me dé una explicación”.

“Está todo muy sucio, y si tengo que ir al fiscal se va perjudicar mucha gente. Yo no quiero cagar a nadie pero me gustaría saber quien fue el que puso mi nombre. Durán y Lucero presentaron la planilla y debería debería ir contra ellos. Estoy esperando a ver si son un poco gente y hablan conmigo”, reiteró.

Independientemente de las eventuales disculpas y explicaciones del caso, Castagno advirtió a la ciudadanía “que tengan cuidado” con estos dirigentes. “No son serios, son una manga de chantas”, sentenció.

Tampoco descartó la posibilidad de impugnar la elección. “No sé si les faltó gente y me pusieron para rellenar, pero van a quedar muy sucios. El tema es que si se impugna el partido va a quedar mal parado por gente inútil que hizo mal las cosas. Pero si siguen con esta soberbia habrá que ir a la justicia”, subrayó.

Contó, además, que el domingo se apersonó en el IESS y habló con Melana. “Nos presentamos porque no nos conocíamos y quedó en llamarme pero todavía no pudimos comunicarnos. Me ofreció hacer unas disculpas públicas, pero aparte yo quiero que el partido tome cartas en el asunto y sancione a esta gente. Me siento usado, pero lo que me da más miedo es que lleguen al gobierno. Si hicieron esto con una firma, imaginate lo que pueden llegar a hacer en la municipalidad”, lanzó.