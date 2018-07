Vecinos La Quinta 1º Sección exigieron la concreción de las obras prometidas para el barrio

Publicidad

Tras los planteos llevados adelante por el centro vecinal de barrio La Quinta Primera Sección, finalmente el martes se concretó una reunión con funcionarios de la dirección General de Hábitat del gobierno provincial a los fines de tener precisiones sobre los trabajos de mejoramiento de infraestructura urbana del sector prometidos hace tres meses.

Vale recordar que el 11 de abril el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Esteban Avilés anunciaron una serie de obras que contemplaban la sistematización de las infraestructuras de energía eléctrica y agua, el mejoramiento del alumbrado público, la consolidación de vías peatonales y vehiculares, la resolución del problema de escurrimiento de líquidos cloacales y la sistematización de desagües pluviales.

Los trabajos se enmarcan dentro del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA IV), que en la provincia rige desde el año 2003. Es por ello que las demoras han generado un fuerte malestar entre los vecinos que sienten que, una vez más, son postergados.

“Hace rato que venimos pidiendo que arranquen con los trabajos. Pero siempre, cuando no es una cosa es la otra. Nos sentimos marginados”, expresó a VillaNos Radio don Bartolacci, vecino del sector y añadió: “Queremos que las obras se arranquen lo antes posible. Pregunté por la obra de la central de EPEC, porque en estos momentos no tenemos una tensión eléctrica de 220. Apenas alcanza los 180 o 190 voltios. A veces no se puede ni encender el lavarropas”.

Hugo Díaz, también vecino de la zona, dijo: “Hace 20 años que me llaman a reuniones y lo único que han puesto es un palo con el nombre de la calle. Yo soy titular del terreno donde tengo mi casa. Soy propietario y todos los meses me tengo que preocupar por pagar los impuestos. Pero han hecho muy poco en el barrio”.

La reunión con los vecinos se concretó en la sede del Centro Vecinal de barrio La Quinta Primera Sección. Allí estuvieron Luis Vélez y José Angulo de la dirección de la Dirección General de Hábitat. También estuvo presente la arquitecta Liliana Bina, directora de Planeamiento Físico y Ambiente del municipio.

Durante el encuentro se explicó que la licitación realizada en septiembre del año pasado quedó desierta puesto que la única oferente presentó un presupuesto que estaba muy por encima de los valores definidos oficialmente. Según consigna la gacetilla municipal de ese día, la licitación era para “la contratación de mano de obra, materiales y todos los ítems necesarios para la ejecución de la obra construcción de Infraestructura Pública para el sector del Zanjón de Barrio La Quinta primera sección de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba”.

Se presentó únicamente la Empresa Benedetti Diego, con una oferta de $49.764.000.

“Se realizarán 1628 metros lineales de cloacas. Se construirán 2660 metros lineales de pavimento y cordón cuneta. Se realizarán 6253 metros cuadrados de veredas. Se construirán 110 metros lineales de desagües pluviales, más una laguna de retardo. Se colocarán 50 luminarias. Se colocarán 151 árboles. Se realizarán 684 metros lineales de red eléctrica de baja tensión, 213 metros lineales de red eléctrica de media tensión, y una estación transformadora”, detalla la gacetilla. El plazo de obra para estos trabajos era de 12 meses.

Lo cierto es que, según la explicación brindada en la reunión, esa licitación se ha dado de baja porque el presupuesto presentado por la firma está por encima de los valores oficiales. Es por ello que ahora, en lugar de hacer una licitación conjunta, se harán convocatorias a licitación parcializadas. Es decir, por cada trabajo contemplado dentro del PROMEBA IV.

Hasta el momento solo comenzó a construirse la estación de bombeo de cloacas detrás del dispensario. Así lo expresó también la presidenta del centro vecinal, Natalia Salinas. “Ya se arrancó con la planta de bombeo. Nos dijeron que paso a paso se irán licitando las demás obras. La próxima es la red troncal de cloacas”, expresó Salinas y precisó que la fecha prevista para la convocatoria es el 3 de agosto próximo.

En cuanto a la estación de bombeo que se viene construyendo, vale mencionar que el municipio adjudicó esta obra a la empresa Ariko SA a través de un concurso privado de precios. Los vecinos señalan que los trabajos avanzan muy lentamente y que la obra no está bien señalizada.

“Vimos que trabajan hace 15 días, pero hay tres personas nada más. Trabajan con la cloaca a cielo abierto y el olor que sale es nauseabundo. Algunos chicos han tenido problemas de alergia. Ahora estamos en tiempos de invierno, pero tenemos muy cerca la primavera”, señaló Bartolacci.

Lo mismo expresó Cristina Calderón, quien tiene su casa frente a la estación de bombeo que se está construyendo. “Hace dos semanas que empezaron a trabajar. Han hecho el cavado para que venga el agua de las cloacas y eso ha quedado abierto. En el barrio hay muchos chicos y eso larga un olor que no se aguanta. Ahora está frío, pero en los días de calor no se puede estar. Hoy (por el martes) se cumplen tres días de que no se ve a nadie trabajando”, describió y remarcó: “cuando hicieron el anuncio de las obras para el barrio dijeron que al día siguiente estarían las máquinas y no fue así”.

La mujer expresó que, pese a estar a 10 cuadras del centro, se sienten un sector postergado y rechazó que a la zona se la llame “El Zanjón”. “Ese nombre no lo hemos puesto nosotros. Me gustaría que no se lo llame así. Aquí hay gente trabajadora también y no queremos que nos discriminen por el nombre que le han puesto al sector.

Parece que este fuera un barrio olvidado. Porque yo he visto el barrio Colinas, las 400 viviendas y están hermosos. Tienen calles adoquinadas. ¿Y por qué acá no se hace nada?”, se preguntó.

Tras el encuentro se resolvió definir una nueva reunión para dentro de un mes y medio. En este sentido, la presidenta vecinal valoró la apertura de los funcionarios provinciales para atender las demandas de los vecinos.

“La reunión ha sido positiva, porque los vecinos pudieron venir, expresarse y preguntar. Se trataron de evacuar todas las dudas. Creo que las autoridades que vinieron de la provincia de Córdoba estuvieron predispuestas a escuchar y contestar”, afirmó.

Nota correspondiente a la edición n° 524 del semanario La Jornada, del 23 de julio de 2018.