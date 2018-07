A horas de la interna radical, uno de los ‘candidatos’ de la lista de Melana denunció que no sabía nada y que hasta le ‘trucharon’ la firma

Publicidad

A horas de que comience la interna para elegir nuevas autoridades en el comité ‘Elpidio González’ de la Unión Cívica Radical de Villa Carlos Paz, un escándalo sacude al sector que propone como presidente a Mariano Melana.

Julio César Castagno figura en la lista presentada por Unidad Radical y Asamblea Radical ante la Junta Electoral del partido como candidato a secretario suplente. Además de su DNI y domicilio particular, la ficha también incluye su firma. Pero lo niega.

“Me enteré que me pusieron en esa lista como suplente, pero yo nunca estuve con ellos, no sé quiénes son, no los conozco”, afirmó. Y contó que anoche “vinieron a mi casa diciéndome que fue un error y me quisieron hacer firmar una carta documento para que renuncie”.

“Yo no firmé nada. No tengo por qué hacerlo. Nunca di mi consentimiento para que me pongan en la lista”, insistió.

Según contó, los dirigentes que dicen representar a la “nueva política”, no pudieron explicar por qué estaba una firma al lado de su nombre en la planilla, avalando la postulación.

La interna tendrá lugar este domingo, de 8 a 18, en el IESS. Tres listas se disputarán la conducción del comité. Además de la que postula al empleado del municipio Mariano Melana, también se presentan los núcleos Todos por Carlos Paz con Rolando Rodríguez como candidato a presidente, y Democracia Radical con Marcelo Grassi.