Massei: “Ponemos fondos a disposición de los municipios para atravesar la crisis”

El ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, confirmó hoy que la Mesa Provincia-Municipios se reunirá el próximo miércoles 25, en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba. Entre otras propuestas, se analizará la firma del “Acuerdo federal Provincia-Municipios de diálogo y convivencia social”, a través del cual se conformará un aporte de 1.200 millones de pesos y la creación de un fondo de asistencia financiera de 500 millones de pesos.

Massei sostuvo que el acuerdo apunta a fortalecer a los municipios y ayudarlos a enfrentar este proceso de crisis global: “El país está atravesando una crisis económica en la cual el gobierno nacional va a tener que bajar el gasto y eso va a terminar también en una caída del consumo y en recesión. Va a caer el IVA, algunos impuestos, va a caer la coparticipación de la Nación hacia las Provincias y de las Provincias a los municipios”, explicó.

“Por eso – precisó el ministro – hemos hecho una evaluación junto con todos los intendentes y hemos dicho claramente, acá hay que darle una mano a los municipios para que puedan seguir manteniendo los servicios. Queremos fortalecer a la institución municipal inyectándole los fondos de desarrollo urbano, que antes tenían devolución y ahora no lo van a hacer, son más de 1.200 millones, más un fondo anticrisis de 500”, apuntó.

Para Massei, “no hay una judicialización de los municipios”. En este sentido, enfatizó: “Sólo dos (Córdoba y Oliva) de los 427 municipios que tiene la provincia han realizado un reclamo en la Justicia. Los demás municipios, no solo están de acuerdo con esto, sino que seguramente la semana que viene, en la reunión de la Mesa Provincia-Municipios, vamos a acordar como lo hicimos siempre y ellos van a firmar esto”, opinó.

Massei precisó que “por normativa” los convenios entre Provincia y municipios siempre incorporan una cláusula que los obliga a desistir de las demandas en proceso judicial: “Si estamos poniendo más fondos hacia los municipios, los municipios lo que hacen, es decir, municipios y provincia, todas las cuestiones judiciales que tengamos, para atrás y para adelante, sobre estos conceptos no se hacen, porque para eso se firma un acuerdo, eso se pone en cualquier convenio. No es que nosotros decimos, no nos hagan juicio y les vamos a dar plata. No hay ninguna extorsión. ¿Extorsión de qué? Los municipios tienen autonomía y esa autonomía les da la posibilidad de firmar o no”, concluyó.