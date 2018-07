Paola García se despachó contra los ‘pandilleros devenidos en mercenarios’ del municipio que participan en la interna radical

Publicidad

Como una muestra más del enfrentamiento irreconciliable que existe dentro de la Unión Cívica Radical de Villa Carlos Paz, y a horas de la interna para elegir nuevas autoridades, la actual vicepresidenta 2º del comité, Paola García, se despachó con durísimos comentarios en su perfil de Facebook.

Aunque sin nombrarlos, se refirió a los integrantes de la lista que postula a Mariano Melana para la presidencia, como “pandilleros devenidos en mercenarios políticos del gobierno de turno”. La alusión es obvia y apunta a la estrecha relación de este sector con el intendente Esteban Avilés. Insistió, en este sentido, con que se trata de una “irrupción institucional” del municipio en el partido.

Explicó, además, por qué el núcleo que referencia, Cantera Popular, no participa de los comicios internos, y vinculó la decisión con “los hechos de violencia suscitados en el Comité de Circuito por los satélites del Gobierno de turno”.

García compartió la nota publicada por La Jornada en la edición gráfica del domingo, e interpretó que la ausencia de la opinión de su grupo se debía a un intento por invisibilizarlo. Nada más lejos de la realidad. De hecho, su postura fue reflejada previamente en diversas oportunidades. Pero cada quien interpreta lo que quiere.

El post

Esto fue lo que escribió: “A una semana de la ¨Interna Radical¨, interna caldeada y caracterizada por hechos Violentos y “aparecidos” que no son, parte militante de nuestro partido, sino meros Pandilleros devenidos en mercenarios políticos del gobierno de turno.

[email protected] en nuestro espacio, que en estas instancias de Crisis Institucional, donde los esfuerzos de los dirigentes de la UCR deben ser ni más ni menos que el trabajo fiel y constante por el fortalecimiento y desarrollo de la Democracia, promesa laica que debemos a Raúl Alfonsín y a la Republica Argentina en su totalidad, sí deuda, ya que nos encontramos presos de una “generación política” que bien nos ha legado Crisis Institucional, pero que se muestra a nuestro pesar incapaz de resolver y dar una instancia superadora, sino por el contrario, que se encuentra holgada ante hechos que vulneran la legalidad, igualdad y demás valores que no continuo enumerando, dado que me ocupo mucho más de ejercerlos.

Razones por las que nuestro espacio Cantera Popular Carlos Paz dio un paso al costado en esta interna???

Una acción de Repudio Absoluto a los hechos de violencia suscitados en el Comité de Circuito por los satelites del Gobierno de turno, que una vez más intentaron instalar la VIOLENCIA COMO HERRAMIENTA para llegar a la condución del Comité Local, una vez más por que estas acciones marcadas por la INTOLERANCIA, la han ejercido incluso hacia mi familia.

Consideramos que estas elecciones internas se encuentran sesgadas por la Violencia pero además por la IRRUPCIÓN INSTITUCIONAL del Gobierno de Turno a una institución plenamente Independiente como debería manifestarse en su total envergadura la Unión Cívica Radical, donde debiera ser inconcebible que personas pertenecientes a otro partido participaran en igualdad de condiciones con los afiliados, ya que no somos lo mismo.

En cuanto a la participación política, no me sorprende que en los medios a pesar de ser nuestro espacio el primero en marcar la diferencia no participando de las internas nos sea nombrado, la realidad es que existen personas que citan mis palabras pero se han mostrado incapaces de nombrarme ya que pretenden un lugar sumiso y de segunda línea para la mujer.

Considero además muy osado que ciertos dirigentes me convoquen para que reparta su lista, dejando claro una vez más el penoso el lugar que dan a la Mujer dirigente radical, esto no hace sino hacerme pensar que, dada la cuyuntura de esta interna en Carlos Paz, Lilita Carrio no estaba tan equivocada cuando esgrimio ciertos conceptos del rol que pretenden de la mujer en la UCR por un lado y que tampoco se equivoca cuando dijo que a la UCR “se la maneja desde afuera”, esto dado la irrupción del Gobierno de turno en Villa Carlos Paz en este comicio electoral.

Unidad en la Juventud???

Muchos habran leido que hay Unidad en la Juventud, la realidad es que antes de decidir los destinos de [email protected] jovenes radicales se olvidaron de consultar que pensaban a [email protected] jovenes de la Cantera Popular Carlos Paz y por tal razón tambien es falaz hablar de unidad por más que los en los medios se esmeren por faltar a la Verdad.

Seguimos pensando en una política sin violencia, sin dobleces, pero aún más que no falte a la verdad, estamos convencidos que ese es el camino.

QUE SE ROMPA PERO QUE NO SE DOBLE”.