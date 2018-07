Turistas rosarinos denunciaron violencia policial en Villa Carlos Paz

Publicidad

Por VillaNos Radio

Una familia de Rosario vino a Villa Carlos Paz el pasado fin de semana largo y denunció maltrato policial por parte de dos agentes de la departamental Punilla de la Policía de Córdoba. Los hechos se dieron en la madrugada del lunes cuando Agustín (18) decidió ir a bailar con su novia al boliche Khalama. Al parecer, el episodio de violencia se originó en el interior de la disco.

“Salieron del hotel alrededor de las 2.30 de la mañana hacia Khalama. A las 5.30 yo intento comunicarme con ellos, mandándoles mensajes y ninguno me contestaba. De ahí se me ocurrió llamar a la comisaría a ver si sabían algo y ahí me confirman que los dos habían ingresado hace un ratito a la alcaidía”, relató a VillaNos Radio Stella Maris Pérez, madre del joven.

La mujer relató que ella insistió mucho en verlos, porque si bien le confirmaban que estaban detenidos en la alcaidía, no le explicaban las razones por las que los habían trasladado. Recién a las 12 del mediodía del lunes le permitieron verlos. “Un muchacho de la alcaidía muy gentilmente me dijo ‘te voy a permitir que los veas cinco minutos’ y cuando lo vi a mi hijo en las condiciones en las que estaba, se me vino el mundo abajo”, expresó.

La novia del joven alcanzó a fotografiar a los policías que agredieron a Agustín. “Ella me contó que lo golpearon en la cabeza más de cinco veces con la pared. Una vez esposado, lo levantaron del brazo. Cuando yo lo vi, tenía toda la muñeca hinchada. Yo no sabía si estaba quebrado. Me dijo también que no los había visto ningún médico”, relató.

En cuanto a lo sucedido, la madre contó que los jóvenes le relataron que “tuvieron un inconveniente al interior del boliche” y que inicialmente son los patovicas del lugar los que los sacan de la parte VIP.

“Los patovicas lo sacan de la parte VIP y se lo entregan a estos dos policías que se llaman Claudio Noriega y Gerardo Morelli. Son los dos policías que los sacan y le empiezan a pegar en la puerta del boliche del lado de adentro. A ella la agarraron de los pelos y a él le empezaron a pegar”, describió.

La madre dijo que también se comunicó con los dueños del boliche Khalama para que faciliten las imágenes de las cámaras de video que hay en el interior del boliche. “Los policías denunciaron que mi hijo y su novia le pegaron golpes de puño y patadas. Se les preguntó si les quedaron secuelas o algunas marcas en el cuerpo, y dijeron que no. Que no les quedaron lesiones”, detalló la mujer.

Además de las agresiones físicas, la madre denunció también agresiones verbales y humillaciones. “Cuando lo sacan los patovicas y se los entregan a la policía, les preguntaron de donde son y les contestaron ‘de Rosario’ a lo que le contestaron ‘¡Ah! ¿Perteneces a la banda de los monos?’ Y después ellos mismos declararon en su denuncia que mi hijo se declaró de la ‘banda de los monos’”, relató la mujer y añadió que ni su hijo ni su novia tienen antecedentes.

“El policía Claudio Noriega lo trataba a mi hijo de drogadicto y falopero”, denunció y detalló que los jóvenes estuvieron detenidos 30 horas y que ella junto a su esposo se quedaron todo ese tiempo en la puerta de la fiscalía (que da a la Av. San Martín), a la espera de su liberación.

En este sentido detalló que el lunes 9 de julio por la tarde lo sacaron a Agustín y su novia y los llevaron a un hospital a hacerse análisis. “Nosotros no sabíamos ni nos enteramos de eso, porque estábamos en la puerta de la Fiscalía. No nos avisaron nada que se lo llevaron”, dijo y remarcó: “Estoy segura que los resultados dieron negativo. Por eso no hubo repercusión de nada y se tapó todo. A nosotros no nos dieron certificado de nada”.

Tras lo sucedido, la familia denunció a los agentes por “abuso de autoridad”. La mujer advirtió que en la Unidad Judicial inicialmente no le quieran tomar la denuncia. “Después de que vi a mi hijo todo golpeado el lunes al mediodía, recién a las 15:00 me tomaron la denuncia. Fue desagradable lo que hicieron. Pasaban y se me reían en la cara”, detalló.

Los jóvenes recuperaron su libertad el mediodía del martes. “Fue todo de terror”, expresó.

Precisó también que en la Unidad Judicial que está en la policía le indicaron que hay abiertos dos sumarios contra los policías denunciados. La familia también acudió al Tribunal de Conducta Policial en Córdoba donde el joven denunció los hechos. Allí se le entregó a la familia una constancia de denuncia administrativa.

“Pienso seguir todo desde Rosario. Si hay que volver para hacer denuncias o lo que sea, volveré. No pienso dejar esto así”, dijo con firmeza la mujer.

“Están trabajando”

Desde la Departamental Punilla, en tanto, reconocieron que el personal policial se hizo presente en el boliche al recibir la advertencia de “disturbios” que estaban ocurriendo en el interior del local.

“Hubo un detención en el boliche Khalama de un chico y una chica, por disturbio en el interior. Al llegar el personal policial, se resisten y son trasladados a la dependencia. Se entregó el procedimiento a la Unidad Judicial, y eso está en investigación”, expresó el jefe de la departamental Punilla Héctor Vélez y dijo que está abierta una investigación policial del Tribunal de Conducta. “Se está investigando si pudo haber habido un exceso”, admitió el comisario.

Reconoció también que los dos policías denunciados permanecen activos en la fuerza. “Los dos policías están siendo investigados por la Justicia y por el Tribunal de Conducta. Ellos tienen su derecho de inocencia. Ellos están trabajando”, afirmó Vélez.

Y añadió: “Hay resistencia constantemente por parte de los ciudadanos al personal policial. Si fuera así no quedaría trabajando nadie. Todo ciudadano tiene presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Hasta ahora está en un proceso de investigación”.

Nota correspondiente a la edición n° 523 del semanario La Jornada, del 16 de julio de 2018.