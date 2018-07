Fútbol: Con tonada carlospacense, Talleres arranca la “Copa Mitad del Mundo” en Ecuador

Publicidad

Por Hernán Ibar

Este lunes comenzará la actividad para los cordobeses que serán parte de la 4° Copa Internacional Mitad del Mundo.

La competencia se desarrollará en las instalaciones del Club Independiente del Valle hasta el 29 de julio.

En esta edición habrá 12 equipos, los cuales se dividirán en 2 grupos de 6, clasificando 4 por grupo a Cuartos de Final y posterior eliminación simple hasta la Final. Talleres, integrará el Grupo B.

Cabe destacar que en el equipo juvenil de la “T” se encuentra Paolo Baggini, ex Atlético Carlos Paz, y además, a cargo de la preparación física, se encuentra el carlospacense SebastiánMurgia.

Los equipos participantes serán:

Grupo A

Gremio – Brasil

Red Bull – Brasil

Universidad Católica – Chile

Alianza Lima – Perú

Cortuluá – Colombia

Deportivo Cali – Colombia

Grupo B

Independiente del Valle – Ecuador

Atlético Nacional – Colombia

Atlético Paranaense – Brasil

Santos Laguna – México

Universitario – Perú

Talleres – Argentina

El fixture para la “T” durante la competencia:

Fecha 1

lunes 16 de julio – 14 horas

Atlético Nacional (Colombia) – Talleres

Fecha 2

miércoles 18 de julio – 12 horas

Talleres – Universitario (Perú)

Fecha 3

jueves 19 de julio – 14 horas

Talleres – Atlético Paranense (Brasil)

Fecha 4

sábado 21 de julio – 12 horas

Talleres – Independiente del Valle (Ecuador)

Fecha 5

Lunes 23 de julio – 12 horas

Santos Laguna (México) – Talleres

Cuartos de final

Miércoles 25 de julio

1 A Vs. 4 B

2 A Vs. 3 B

3 A Vs. 2 B

4 A Vs. 1 B

Semifinal

Jueves 27 de julio

G 1 Vs. G 3

G 2 Vs. G 4

Final

Domingo 29 de julio

F 1 Vs. F 2

Crédito: Prensa Talleres.