Flybondi: por choque, se canceló vuelo con destino a Córdoba

Un vuelo de Flybondi con destino a Córdoba debió ser cancelado en la noche del domingo debido a que la cola chocó con la pista durante la carrera de despegue.

Se trata del vuelo FO 5433 que debía partir a las 23.30 desde el Aeropuerto Internacional Iguazú, en Posadas, Misiones.

Pamela Suárez, titular de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), explicó en declaraciones radiales: “Tuvimos una notificación esta mañana por la autoridad aeronáutica de que hubo un incidente en Iguazú a la madrugada de un avión de Flybondi. Estoy mandando un equipo al lugar. Lo importante es que no salió el vuelo y previamente se notificó”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, en comunicación con medios televisivos dijo: “Es un milagro que no haya pasado nada. Esto es un accidente grave. No es usual de ninguna manera que el impacto de la cola ocurra así, es una emergencia, claramente. Seguramente van a investigar el peso y el balanceo, si el avión no estaba mal cargado, si no pusieron los pasajeros atrás y la carga adelante”.

La empresa emitió un comunicado en el que habla de “falla técnica” y resalta que la maniobra se realizó “cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones”. Además informa que la compañía “se encuentra analizando de manera urgente y rigurosa las causas del hecho”.