El miércoles 16 de mayo podría conocerse la sentencia por el asesinato de Franco Amaya

Publicidad

Este lunes se llevó a cabo la segunda audiencia en la Cámara 11º del Crimen de la ciudad de Córdoba, donde se juzga a los oficiales Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos y José Ezequiel Villagra por el asesinato de Franco Amaya, ocurrido el 22 de febrero de 2017 durante un control policial emplazado a metros del puente Los Gigantes en Villa Carlos Paz.

Velardo Bustos está imputado de homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal, mientras que Villagra es juzgado por omisión de los deberes de funcionario público.

Durante esta segunda audiencia prestaron declaración distintos testigos, entre ellos Leonel Facundo Manso, quien trasladó a Franco al hospital. Su testimonio fue clave para mostrar la frialdad con la que se manejaron ambos oficiales una vez que Franco había recibido el disparo mortal: “Vi al oficial con guantes de látex y le pregunté por qué había disparado. Estaba asustado, sabía lo que había hecho. Dijo: ‘Yo no fui, yo no le disparé’. El otro oficial estaba 20 metros más adelante cruzado de brazos sobre la misma mano”, afirmó.

Si bien en principio se había planteado que hoy iba a declarar el principal acusado, finalmente su testimonio tendrá lugar el miércoles 16 de mayo desde las 9,30.

Luego se escucharán los alegados del fiscal, la querella y los abogados defensores, y se especula que el mismo día también se conozca la sentencia.

“Es un homicidio a quemarropa”

Carlos Nayi, abogado de la familia Amaya, se mostró conforme con la marcha del juicio, y consideró que desde el punto de vista de la querella, la acusación fue “plenamente probada”.

“Declararon los últimos testigos y el resto se suma por lectura. Toda la prueba está incorporada, salvo el legajo de capacitación de los uniformados que ha pedido la querella”, aclaró.

El letrado opinó que, “el cuadro convictivo es abrumador y ubica en un claro un plano de responsabilidad a ambos acusados, el que mató y el que no actuó”. Y confirmó que para Velardo Bustos pedirá prisión perpetua y para Amaya inhabilitación y multa.

Precisó, además, que el control policial que se había montado a metros del puente Los Gigantes era “cuasi irregular”. “No había cartel, no había indicador lumínico, los conos no guardaban las disposiciones del reglamento, era un lugar oscuro… Todo indica que no se cumplía con la ley 9728, pero más allá de eso no se podía matar. No se podía usar el arma reglamentaria para asesinar por la espalda a un menor de edad que lo único que hacía era conducir la moto con su casco de seguridad puesto”, afirmó. En este sentido, sostuvo que los oficiales no respetaron el protocolo de actuación: “Está absolutamente prohibido desenfundar el arma, aun en condiciones de fuga, se debe dar aviso a los superiores, poner en marcha el operativo ‘cerrojo’ y eventualmente proceder a la detención pero no se puede disparar”.

“El disparo solo es en casos excepcionales, para salvaguardar la vida y la integridad física del propio efectivo, de un compañero o un tercero. Pero lo que sucedió está penado por ley, fue un homicidio a quemarropa”, insistió.

Adelantó que, durante su alegato, apuntará a la responsabilidad de las autoridades superiores de la policía. “Alguien dejó de controlar, no supervisaron, no efectuaron el monitoreo y terminó en una desgracia, en un hecho irreparable”, concluyó.

Consultado sobre las expectativas por la declaración de Bustos, Nayi expresó que, “hay que ser cautos”.

“Todos los imputados tienen derecho de declarar. Pueden mentir, decir la verdad, responder preguntas o no hacerlo. Es un derecho constitucional. Pero lo que prevalece a la hora de absolver o condenar es la prueba, y la prueba es de alta calidad”, subrayó.

Fuente y fotos: Facebook Justicia por Franco Amaya