En su perfil de Facebook, el presidente de la UCR carlospacense, Jorge Lassaga, expresó una dura crítica a la decisión del intendente Esteban Avilés de expropiar terrenos de la Aerosilla.

Acompañó la reflexión con un video donde se ve al fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chavez, ordenando la expropiación de diversos bienes del sector privado.

“Es plata que podría ir a tu calle para arreglarla o iluminarla. Es plata que podría ir a mejorarte la frecuencia del cole. Es plata que se podría usar para bajarte lo que ya le pagás de contribuciones al municipio. Pero nada de eso. Es plata que va a salir de lo que vos ponés para pagar la expropiación del complejo de la Aerosilla”, escribió Lassaga. Y planteó que, “según los operadores de mercado hablamos de hasta 42 millones de pesos. Según la municipalidad hasta 10. Pero podría haber pasado a la ciudad gratis, es decir: sin poner plata. Pero se eligió que pagues vos, que pague tu vieja, que pague tu vecino, que paguemos todos”.

“¿Por qué? No hay por qué. Nos relatan que es para proteger el faldeo del cerro. Lo que no dicen es que el privado se ofreció a ceder el terreno sin cargo a la ciudad, a cambio de que le dejen operar un salón de fiestas (que hubiera generado puestos de trabajo), que la ladera no estaba comprometida porque la intangibilidad de la montaña está aprobada hace muchos años y nada había construido ni se podía construir ahí. Se decidió que se expropie todo a costa de tu bolsillo y del de tus vecinos. A lo mejor porque siempre vivieron de la política, no les duele la plata. No saben lo que es poner peso sobre peso para levantar la cortina al otro día”, criticó, apuntando sus dardos a los funcionarios del gobierno avilesista.

Asimismo, advirtió que esta decisión pone en riesgo la tan mentada “seguridad jurídica”.

“Los países (y las ciudades) avanzan, generan mejores puestos de trabajo, se modernizan cuando el sector privado invierte para generar nuevos negocios. Pero para venir a poner la plata se fijan en dos cosas: rentabilidad y seguridad jurídica. Esta expropiación, impuesta, hecha sin consenso con nadie, daña mucho la imagen de Carlos Paz en términos de ser una ciudad que garantice la seguridad jurídica. ¿Quién va a querer venir a invertir si de un día los que deciden acá se despiertan cruzados, te levantan los inmuebles y te obligan a irte?”, afirmó.

Por último sostuvo que, “al margen del interés particular que se daña con esta expropiación, te guste o no te guste el empresario que es dueño, acá se nos hace un daño a todos, porque vamos a tener que pagar algo con plata nuestra y porque se mandan señales para decirles a los operadores privados que no vengan a invertir”.