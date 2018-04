En vísperas de una nueva edición del Rally Argentina a disputarse en territorio cordobés, las secretarías de Seguridad y la de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba recuerdan a la comunidad que rige la Ley provincial 8751, donde se prohíbe el uso de fuego en el ámbito rural y/o forestal, salvo en aquellos casos en que se cuente con autorización emanada de la Autoridad de Aplicación.

En casos de incumplimientos, la normativa prevé multas económicas y penales equivalentes a un (1) sueldo de peón rural vigente a la fecha de la comisión del hecho, como mínimo, y hasta 60 días de prisión efectiva.

Asimismo, el Plan Provincial de Manejo del Fuego insta a los ciudadanos a cumplir con las siguientes indicaciones:

1- No arrojar colillas de cigarrillos.

2- No tirar brasas de asadores u hogares al monte o forestación “apague con agua”.

3- No utilizar máquinas energizadas que generan chispas cerca de monte o forestaciones.

4- No realizar quemas.

5- Controlar chimeneas de termotanques y hogares de lena cerca de montes y forestaciones.

6- Mantener el perímetro limpio de pastos al rededor de las viviendas 10 mts.

7- Denunciar cualquier columna de humo.

Así es como el comportamiento de los asistentes es fundamental para el éxito de las acciones de prevención, a fin de que esta competencia automovilística sea, además, un espectáculo seguro.

En la presentación del Rally Argentina 2018, el comisario Gonzalo Cumplido, director de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba y a cargo de la seguridad de la prueba, expresó: “Necesitamos la colaboración de todos, pedimos que el público sea responsable. Todos los espectadores deben ubicarse en zonas de altura, nadie debe estar próximo a la cinta de la carrera”.

Las recomendaciones para la seguridad del público que asista a los diferentes tramos de la competencia, son: