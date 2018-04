El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba realizó diversos procedimientos de control fiscal en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, San Francisco y Villa María, en los que se centró en el rubro veterinarias y negocios conexos.

En total, se controlaron 98 establecimientos de este rubro para detectar irregularidades tales como falta de inscripción, régimen de pago incorrecto, ejercer actividad no declarada, no haber presentado declaraciones juradas, no contar con terminal Pos o registrar deuda, entre otras. De esos 98 comercios solamente en 11 no se detectaron irregularidades.

Las inconsistencias más frecuentes fueron el registrar deuda o ejercer una actividad no declarada.

Se controlaron 50 negocios de la ciudad de Córdoba, 13 de Río Cuarto, 12 de San Francisco, 9 de Villa Carlos Paz y 14 de Villa María.

Este operativo se realizó en el marco del Programa de Equidad Impositiva (PEI) cuyo principal objetivo es mejorar la recaudación fiscal sin crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.