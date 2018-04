Avilesismo rechazó otorgar subsidio al Albergo Ético y hay indignación: “Es una burla”, aseguraron los chicos

VillaNos Radio

Indignación. Esa es la palabra que define claramente el estado de ánimo de lxs chicxs y de lxs impulsores del Albergo Ético quienes se hicieron presentes este jueves en la sesión del Concejo de Representantes porque en el orden del día figuraba un proyecto que proponía la entrega de un subsidio a la fundación Unidos por la Inclusión Social (UPIS), que viene llevando adelante el proyecto Albergo Ético Argentina.

El proyecto era impulsado por el concejal Gustavo Molina (Frente Cívico-Cambiemos) y propone un susidio por única vez de 10 mil pesos. La decisión del oficialismo fue no aprobar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa. Esto es, que se lo pase a comisión.

La decisión de lxs concejalxs generó enojo, sobre todo de parte de lxs chicxs. “Para nosotros es una burla. Albergo Ético está luchando para un hotel. Eso es importante para nosotros y para todxs lxs otrxs chicxs que vienen. Vinimos y es como que nos pusieron una bomba que hundió todo. Eso es injusto”, graficó a VillaNos Radio Daniel, quien se viene desde Córdoba Capital para trabajar en el proyecto.

Y añadió: “Nosotros nos preocupamos por el proyecto. Ellos deberían hacer lo mismo”.

Su compañera Sonia se expresó en el mismo sentido. “Es injusto porque podríamos haber hablado y explicado el proyecto, pero no nos dieron tiempo. No nos dejaron. No pueden decirnos que no, porque si no saben cómo es el proyecto. No lo quieren conocer. Nos tienen que conocer a nosotros también”, consideró.

Lucía Torres, la presidenta de la fundación, relató que lxs concejales dijeron que el proyecto se trataría en 15 días y les pidieron que lleven por escrito cuáles son las necesidades. “Nuestras necesidades están más que a la vista. Además, es urgente contar con ese apoyo. Estamos haciendo todo a pulmón”, expresó.

Además recordó que el Concejo lo había declarado de interés legislativo. “Ellxs mismos dicen y se desdicen”, cuestionó.

En la sesión también estaba presente Mauro Dagna, el impulsor del proyecto en Italia y que está haciendo todos los esfuerzos para que la experiencia se replique. En este sentido Vale recordar que el proyecto que se está concretando en nuestro ciudad es el primero en el país y el segundo en el mundo. En el caso de nuestra ciudad, es el Hotel El Cid el que permite que jóvenes con Síndrome de Down realicen diversos trabajos para fomentar el desarrollo de su autonomía.

Dagna dijo que consideraba la actitud de lxs concejalxs “una falta de respeto”.

“En todo el país se está hablando de Carlos Paz como el lugar con el primer Albergo Ético. Se le está dando un valor agregado muy importante, como una ciudad que tiene un modelo de inclusión como una ciudad que está apostando a romper un paradigma y generar una mirada diferente. Hay un total desinterés de parte del municipio de Villa Carlos Paz”, expresó.