Sépola y el escenario 2019: “No nos condiciona nadie, no tenemos patrones”

El exconcejal Oscar Sépola, referente de Ciudad Futura, confirmó que participarán de los comicios municipales de 2019, y estimó que posiblemente hacia fin de año resuelvan la cuestión de las candidaturas.

“Con distintas actividades nos estamos acercando a empresarios para tomar visión de la ciudad, y a los barrios para conocer las necesidades de la gente”, dijo a VillaNos Radio.

Puesto a analizar el panorama 2019, sostuvo que en Ciudad Futura “somos conscientes que el mejor proyecto debe venir acompañado del voto popular para que se pueda plasmar”.

“Pero no nos quita el sueño ganar las elecciones. La idea de Ciudad Futura es que venga para quedarse. Es un espacio plural y transversal, que agrupa a gente de distintos pensamientos. Es un proyecto ambicioso que esperamos que la gente adopte para sí, y que gane quien gane deba ser ejecutado por el gobierno”, explicó.

En lo estrictamente electoral consideró que, “vamos a tener un escenario de varios candidatos. Hoy existe una ebullición en distintos sectores que no permite ver cómo va a quedar”. Y puso como ejemplo a Cambiemos (“hay muchos candidatos que suenan y no se sabe cómo lo van a resolver”) y al espacio que lidera el intendente Esteban Avilés (“hay gente que está en el gobierno que quiere ser candidata y otros que están de manera satelital intentando ser bendecidos”).

“Seguramente habrá un electorado que apoye a Cambiemos, otro a la actual gestión, y otro que si bien avala el gobierno de Avilés no lo votaría porque cree que ya ha cumplido un ciclo y tampoco votaría a Cambiemos.

Este es el espacio que queremos captar”, afirmó.

Sobre los contactos que existen entre distintos espacios, planteando la posibilidad de alianzas, Sépola opinó que tanto él como Adrián Lizarriturri (el otro referente de Ciudad Futura) “nos hemos ido de los partidos tradicionales porque no creemos en ese funcionamiento”.

“A nosotros no nos condiciona nadie, no tenemos patrones. Ciudad Futura es un espacio local abocado a la resolución de los problemas de los vecinos de Carlos Paz, y no vamos a estar pendientes de si (Luis) Juez se enoja con (Ramón) Mestre, o si Mestre se enoja con (Mauricio) Macri, o si se enoja (Lilita) Carrió.

No podemos depender de estas cosas.

Por eso, más que juntarnos con dirigentes de otros sectores, priorizamos juntarnos con la gente de Carlos Paz, trabajando para que Ciudad Futura llegue a toda la ciudad”, planteó.

Consultado sobre si es su intención ser candidato a intendente, no lo descartó, aunque también habló de Lizarriturri como posibilidad. “Lo deberemos discutir más adelante. Adrián también podría ser excelente candidato. Lo cierto es que no nos desvela una candidatura, no vamos por el bronce.

Si todo sigue como hasta ahora a fin de año podríamos estar definiendo esta posibilidad”, indicó.

Conversatorios

Días pasados, Ciudad Futura concretó el primer conversatorio de una serie que se extenderá a lo largo del año, todos los primeros jueves de cada mes en el Nuevo Café de París (Lisandro de la Torre y Las Heras).

En esa oportunidad se abordó el tema “Tecnología y Turismo”.

“La idea es empezar a imponer temas de agenda pública que hablen de las situaciones que nos depara el Carlos Paz que viene. Y para esto contamos con profesionales y expertos que están desarrollando actividad para no quedarse en la teoría”, explicó.

Respecto a este primer encuentro evaluó que la respuesta fue “muy positiva”.

“Fue más de la que esperábamos y la repercusión en las redes también ha sido muy importante. La gente está entendiendo que si no cambiamos la forma de gestionar el turismo vamos a tener serios problemas”, advirtió.

El ciclo es organizado por Ciudad Futura a través del Instituto de Estudios de la Realidad Social y Económica de Carlos Paz (IERCAP).

Los próximos temas agendados son basura, lago San Roque, y tecnología y educación, entre otros.

“Hay que hacer política de manera seria y confiable, si no siempre estamos divagando con promesas de otra época. Avancemos sobre cosas concretas, que nos mejoren y que nos cambien los parámetros”, remarcó.

Nota correspondiente a la edición n° 510 del semanario La Jornada, del 16 de abril de 2018.