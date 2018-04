Cambridge Analytica: cómo averiguar si tu cuenta de Facebook fue afectada

Con la certeza de que los afectados por la filtración de datos que aprovechó la empresa Cambridge Analytica para campañas políticas son mucho más que los 50 millones originalmente calculados (Facebook admitió que, al menos, son 87 millones las cuentas alcanzadas), la preocupación por los controles de privacidad se ha extendido mucho más allá de Estados Unidos y Europa.

Según la información provista por la propia red social, el país norteamericano cuenta con 70 millones (81%) de las cuentas involucradas, seguido por Filipinas, Indonesia y el Reino Unido, cada uno de ellos con más 1 millón.

Sin embargo, dado que la consultora obtuvo datos por doquier, formando una red a partir de los 270 mil usuarios que habían bajado la aplicación This is your digital life, no resulta descabellado pensar que en algún punto del entramado se encuentren usuarios argentinos. Mucho menos si consideramos que los propios directivos de la empresa han admitido, en entrevistas televisivas, haber intervenido en campañas políticas de nuestro país.

Facebook aseguró que avisará, por privado, a todos y cada uno de los afectados. No obstante, habilitó un camino para que cada usuario pueda corroborarlo por sí mismo.

Quienes deseen hacerlo, simplemente deberán ingresar al centro de ayuda: facebook.com/help

Una vez allí pueden tipear la pregunta ¿Cómo puedo averiguar si se ha compartido mi información con Cambridge Analytica?

De inmediato, en el recuadro titulado ¿Se compartió mi información? se informará si tu cuenta inició sesión con la aplicación This Is Your Digital Life.

También te brindará información si alguno de tus amigos lo hizo, aunque sin especificar quién o quiénes.