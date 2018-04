Debate por el aborto: “Salden su deuda con las mujeres”

La primera audiencia, para debatir la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados, comenzó esta mañana con las exposiciones a favor de la no criminalización de la interrupción del embarazo.

Las actrices Carla Peterson, Griselda Siciliani y Verónica Llinas leyeron una carta abierta, que firmaron más 400 de sus colegas, en apoyo al proyecto de la Campaña por el Aborto Legal.

“No estamos a favor del aborto, estamos a favor de la despenalización del aborto y por eso mismo estamos a favor de la vida, de todas las vidas, también las de aquellas mujeres que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro y clandestino”, expresó Siciliani.

En tanto que Peterson les pidió a los legisladores que honren “el sistema representativo que simboliza justamente el derecho a elegir. Les pedimos su voto porque tenemos fe en la democracia, llegó la hora, hagan historia y salden su deuda con las mujeres”.

El punto álgido de la jornada fue el cruce entre el periodista Luis Novaresio y la diputada Carmen Pollero.

“Carmen no pude dejar que las mujeres se sigan muriendo, no puede imponerle al resto de las mujeres una concepción ideológica, que yo defiendo pero que es única, personal e intransferible. Usted no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al Misoprostol y que las mujeres totalmente excluidas a la rama de perejil. Usted no puede obligar a aquellos que pensamos distinto a vivir en una teocracia o un sistema autoritario”, expresó Novaresio en el final de su alocución

En respuesta la diputada hizo dos preguntas:”¿Usted es consciente que una niña de 13 años, que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina, va a poder ir a pedir sola un aborto? ¿es consciente que existe algo que se llama objeción de conciencia y que el proyecto tampoco lo contempla?”

Otras voces a favor de la despenalización

El constitucionalista Andrés Gil Dominguez dijo que no existen limitaciones constitucionales y ni convencionales para la sanción de la despenalización del aborto.

El letrado afirmó que El Comité sobre Derechos del Niños, a través de un informe sobre Argentina, indicó que las niñas y adolescentes tienen derecho a abortar y que el Estado debe despenalizar esta práctica.

“Les pido a mis colegas constitucionalistas que, más allá de las diferencias en el campo de la filosofía moral sobre el valor de la vida, no hagan posverdad convencional”, afirmó Gil Dominguez.

Mariana Romero, miembro del Conicet, aseguró que la legalización de la interrupción del embarazo disminuye las muertes maternas y no aumenta el número de abortos. Durante su exposición subrayó los casos de Uruguay y de la Ciudad de México. “A medida que el marco normativa comprende más causales los países muestran tazas de mortalidad materna por aborto más bajas”, destacó.

Nelly Miryensky, miembro de la campaña por el aborto legal, señaló que los médicos “nunca han sido condenados por homicidio porque ese delito ocurre “cuando el bebé ha salido del cuerpo materno”.

Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de Rosario, se refirió a los resultados de las políticas de salud sexual y reproductivas aplicadas en la ciudad santafesina. Entre los hitos marcó la implementación de guías y protocolos, para la interrupción legal del embarazo, y la distribución del Misotrospol en todos los centros de salud. “Desde el 2012 no existen muertes maternas por abortos provocados”, destacó.