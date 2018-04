En Diputados, Caputo defendió sus cuentas off shore: “No son delito; son una caja de seguridad”

Encarando las preguntas, efusivas, de dirigentes opositores, el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, se presentó este miércoles en el Congreso de la Nación.

Entre las cuestiones, personales, que debió resolver, estuvo su intervención en las empresas off shore que dirigió, como Noctua, y su vínculo con transacciones económicas con el país.

Consideró que una firma en paraísos fiscales es “como una caja de seguridad”, reiteró que “el delito es no declararla, no tener una off shore”, y que no fue “propietario” sino “tenedor”, testaferro, de la misma.

Adujo, en tal sentido, haberse presentado en la Justicia por el tema.

“Fueron casi tres meses de difamación. Se trata de cosas que, como el bono de cien años, no tienen sustento propio. O el dólar futuro; porque a alguien se le ocurrió decir que había ganado. Esto está documentado”, indicó.

Se preguntó, a su turno “¿Cuánto cuesta chequear la información?”, adujo que duda de “la buena fe” de los denunciantes, y agregó: “Quiero que alguien que me muestre dónde están las operaciones de compra… sólo hubo de venta. Yo tomé la decisión de no favorecerme, aunque alguno no lo pueda creer”.