Fernanda Moyano: “Nadie merece estar preso por cannabis medicinal”

El Juzgado Federal nº 1, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, resolvió otorgar la excarcelación a los ocho detenidos en el marco de la causa del cannabis medicinal, imputados “Comercialización de Estupefacientes y Confabulación en Concurso Real”.

Entre ellos el fundador y director de las ‘Clínicas del Cannabis’, Carlos Laje, y la carlospacense Fernanda Moyano, que estaba a cargo del espacio en nuestra ciudad.

En el caso particular de Moyano, que desde noviembre pasado está cumpliendo prisión domiciliaria, se fijó una fianza de 400 mil pesos, que se podrá hacer efectiva con una propiedad o un vehículo, para garantizar que el día de mañana comparecerá en el juicio, si la investigación llega a esa instancia.

Una vez entregada esta caución, recuperará su libertad de manera inmediata.

“Al fin se hizo justicia que es lo que estábamos reclamando. La Justicia Federal sí respeta el principio de inocencia y la excepción de la prisión preventiva. La provincia pareció invertir los principios constitucionales y no tuvo en cuenta si había peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Ninguno de los detenidos tenía antecedentes e incluso dos se presentaron voluntariamente”, reflexionó la abogada Nadia Podsiadlo.

La causa del cannabis medicinal se originó el 30 de agosto de 2017 con una serie de allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia, entre ellas Villa Carlos Paz.

La investigación tiene a nueve personas imputadas de “Comercialización de Estupefacientes y Confabulación en Concurso Real”.

La decisión de la justicia federal de otorgar la excarcelación de todos los acusados de ninguna manera frena la investigación, sino que, conforme al principio de inocencia y tras considerar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, permitirá que la causa se siga instruyendo con los imputados en libertad, hasta llegar a un eventual juicio.

Podsiadlo agregó en diálogo con VillaNos Radio que insistirá en la absolución de Moyano teniendo en cuenta que, “de ninguno de los 14 expedientes que ya tiene la causa surge que ella haya comercializado”. “Lo único que hacía era prestar un espacio físico a los fines de que allí se lleven adelante las tareas de entrega. Esto se hacía a través de distintos médicos que la clínica del cannabis con el doctor Laje, iban a ese espacio físico a los fines de prestar ese servicio. Su tarea era de administración: sacar turnos y coordinar con otras clínicas para ver qué médicos venían a ese espacio”, describió.

Consultada sobre si está previsto que se le tome declaración a los imputados, la abogada dijo que el juzgado recién está tomando la causa. Que lo que se priorizó por parte de los abogados fue que se resuelva la libertad de los imputados. “Al ser ahora una causa federal, ahora se hará una gran investigación a nivel nacional. Recordemos que hubo varias clínicas funcionando a nivel país. Es decir que será una investigación intensa que involucrará a distintas provincias. En el país había 34 clínicas funcionando”, precisó.

Por su parte, Fernanda Moyano, sostuvo que la noticia de la excarcelación la recibió con sorpresa. “Si bien sabíamos que la justicia federal actuaba rápido y que estábamos próximos a conseguir la libertad, no pensábamos que sería tan rápido”, dijo y remarcó: “La libertad nos sorprendió”.

En cuanto a la fianza fijada para conseguir la liberta, la mujer detalló que no cuenta con ese dinero, pero que presentará documentación de autos de familiares y la propiedad de un amigo para presentarlo como garantía. “Aprobada toda la documentación, me darían la libertad el martes”, expresó.

Sostuvo que los casi siete meses en los que estuvo detenida fueron muy difíciles. “Me arrebataron más de medio año por el hecho de hacer prevalecer el derecho a la salud. Pasé 78 días en una penitenciaría de máxima seguridad como lo es Bouwer, sin tener en cuenta que al no tener antecedentes me tendrían que haber puesto en un pabellón con personas sin antecedentes y no fue así. Me metieron en un pabellón con mujeres condenadas, con mujeres peligrosas pero con las cuales también hice fuertes lazos a partir de lo que implica estar las 24 horas durante 78 días. Fue duro”.

Estando en el penal, Moyano inició una huelga de hambre que sólo levantó una vez que le fue otorgada la prisión domiciliaria. “La inicie cuando se me negó la prisión domiciliaria. Y uno de los argumentos que esgrimía el fiscal (Raúl Ramírez, fiscal de instrucción del fuero de Lucha Contra el Narcotráfico), era que yo era una mala madre y que tenía la droga a la vista de mis hijos. La ‘droga’ eran los aceites de cannabis. Ese fue el mismo fiscal que tuvo a mis hijos nueve horas sin comer, privándolos de su libertad. Había familiares afuera de la casa (al momento del allanamiento). Ese mismo fiscal era el que quería hacer prevalecer la salud física y psicológica de mis hijos. Él era el único que se negaba a que me otorguen la domiciliaria”, recordó.

Y añadió que al momento de iniciar la huelga de hambre dirigió una carta de puño y letra al fiscal y al juez de Control y Minoridad Daniel Strasorier. “Levanté la huelga sólo cuando me dieron la prisión domiciliaria”, insistió.

Consultada sobre cómo inició su vínculo con la clínica del cannabis, Moyano contó que a través de la búsqueda de algún tratamiento para la discapacidad que tiene su hijo en un ojo. “La única esperanza que me daba la medicina tradicional era la extracción de su ojo. Cuando me dicen eso, empecé a buscar más alternativas porque no me quería quedar con eso solamente. Escuché sobre el cannabis medicinal y cómo promueve las células. Empecé a investigar y a partir de ahí, me conecté con el doctor Laje. Él estaba empezando a promover la medicina cannábica y además tenía la fundación oftalmológica La Mirada, que trabajaba con médicos cubanos”.

Sostuvo que la utilización del aceite cannábico le trajo excelentes resultados. “Mi hijo, a quien se le venía apagando la luz de su ojo, empezó a recuperar reflejos”.

Desde ahí tomó la decisión de que el aceite de cannabis para uso medicinal no le llegue sólo a su hijo, sino también a otras personas que lo puedan estar necesitando.

En cuanto a su relación con Laje, Moyano aclaró que ella no era su socia en el manejo de la clínica, sino que lo que hizo fue habilitar un espacio en Villa Carlos paz para que el cannabis medicinal llegue a más personas. En esa línea, reiteró las críticas que le hizo a Laje al negarse a declarar al comienzo de la investigación.

“Fue el único que no declaró y tendría que haberlo hecho. Uno de los delitos que se nos imputaba también es el de asociación ilícita y yo no era socia de él. Muchos de los que estábamos ahí no éramos socios. Pedíamos que hablara y dijera la verdad. Tendría que haber declarado, pero estuvo ausente”, reiteró.

No obstante sostuvo que hoy también pide por su libertad. “Quiero su libertad, porque él está por cannabis medicinal y nadie se merece estar preso por cannabis medicinal”.

Moyano insistió en que se trata de una “causa armada”. “Digo esto no sólo considerando que se ponga al cannabis medicinal como droga, sino que hay personas que no estaban con nosotros. Que por sólo una llamada telefónica, estuvieron casi siete meses detenidos. A mí me acusan de distribuidora de narcotráfico en Argentina. Está muy armada”, dijo.

Recordó que desde los allanamientos, ninguna de las clínicas está funcionando. “Esos pacientes quedaron sin su medicación y sin acompañamiento. Y aclaró: “Nosotros promovemos el autocultivo, porque estamos hablando de algo natural y no tenemos porqué dejar que las empresas se enriquezcan con esto”.

Consideró, además, que tienen esperanza de lograr la absolución teniendo en cuenta que en la justicia federal hay muchos antecedentes judiciales que consideran al cannabis desde su uso medicinal. “Hace unas semanas se autorizó a un mamá en Jujuy a que haga el cultivo para su hijo. Esa es nuestra lucha, porque no podemos ser considerados narcotraficantes”.

Nota correspondiente a la edición n° 508 del semanario La Jornada, del 02 de abril de 2018.