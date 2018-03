Vecina denunció que una heladería no quiso enviarle un pedido por vivir en ‘zona peligrosa’

Publicidad

Una vecina de Villa Carlos Paz denunció públicamente que una conocida heladería rechazó enviarle un pedido con el argumento de que vivía en una zona considerada “peligrosa”.

La vivienda de Adriana Valverdi está ubicada sobre calle La Habana al 600, en barrio La Quinta. Y la heladería en cuestión es Grido, más concretamente, la franquicia de avenida Libertad.

Según relató en su perfil de Facebook, el domingo pasado a las 14 realizó un pedido vía online en la página web de la firma pero se lo rechazaron “porque no hay delivery disponible”.

“Me llaman de Grido y me dicen que para la franquicia y la cadetería me encuentro en zona peligrosa… que la gente por donde vivo no es buena y terminan tratándome como delincuente tanto a mí como a mis vecinos, qué realmente somos personas trabajadoras que queremos tener los beneficios de compras on line… Esta situación me molesta y me enfurece”, escribió.

En contacto con VillaNos Radio, no sólo ratificó este hecho, si no que aseguró que se dieron otros casos con varios vecinos.

“Lo raro es que hasta hace 15 días no había problemas.

Pero ahora dicen que vivimos en una zona peligrosa y nos tratan como si fuéramos delincuentes”, dijo. Y precisó que el pedido se realizó un domingo en horas de la siesta.

“Si fuera a la noche por ahí lo podría entender porque los cadetes se mueven con mucho dinero, pero no nos pueden decir eso a las 2 de la tarde. Es frustrante y feo”, subrayó.

“Somos gente trabajadora y es injusto este maltrato. Sentimos que somos discriminados y estigmatizados”, insistió.