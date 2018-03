Publicidad

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 21 de marzo como el Día Mundial de concientización sobre el Síndrome de Down. Esta iniciativa busca fomentar la conciencia pública y también recordar la dignidad y las valiosas contribuciones que las personas con este síndrome hacen a la sociedad. También se busca resaltar la importancia de su autonomía e independencia, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

Con la intención de mostrar la belleza en la diversidad, la escuela Nueva Latinoamérica se sumó a la campaña de concientización sobre el Síndrome de Down. Ese día, los estudiantes llevaron medias de diferente color.

“Las medias distintas significan que las medias sirven para lo mismo, nada más que son de distintas color”, explicó a VillaNos Radio Isaura, estudiante de cuarto grado de la escuela.

La iniciativa de llevar ese día medias de diferente color tuvo alcance mundial, luego de que se viralizara el video de una niña escocesa de nombre Chloequien que pidió vía Facebook que se conmemore de esta manera el Día Mundial del Síndrome de Down. Según explicó la madre, Jade Lennon, publicaron el vídeo con la intención de aumentar la conciencia y generar pequeños gestos que lleven a promover un “mensaje positivo” orientado a la inclusión de las personas con discapacidad.

“El año pasado, en el turno mañana teníamos una niñita con Síndrome de Down. La iniciativa surgió de los papás que estaban muy involucrados. Nos sumamos a esta propuesta, que fue una iniciativa mundial. Nos interesó mucho y nos gustó”, explicó Emilia, docente de segundo grado de la escuela.

Y añadió: “La actividad resultó muy interesante tanto para los docentes como para los niños. La conclusión que sacamos de esta jornada es el valor de la diversidad. Creo que los chicos asumen esto con mayor claridad que los adultos”.

La experiencia de una mamá

Gabriela De Mouraes es mamá de Bianca, una niña con Síndrome de Down que en su corta vida les ha dejado grandes enseñanzas a sus padres. “Para nosotros es una fecha movilizante, porque cuando nos dijeron que Bianca iba a venir no sabíamos qué hacer y ahora que la tenemos con nosotros, no sabemos qué hacer sin ella, realmente”, resumió.

“Es muy especial tener a una niña como ella en casa. Es igual que todos los niños, con la única diferencia de que hay que ser un poco más pacientes, tener más respeto por sus tiempos, ayudarlos a vincularse para ser autónomos e independientes. Crear lazos y puentes. No es un desafío tan fácil de llevar adelante, pero se puede. Si uno cree y tiene ganas, realmente se puede”, reconoció la mamá.

Sostuvo que lo más complicado de enfrentar cuando se tiene un hijo con discapacidad es “la burocracia social”. “Esto hace que los papás perdamos demasiado tiempo en papeleo que finalmente se terminan cajoneados. La falta de concientización en algunas escuelas. En algunas familias también, que no suelen conocer que el Síndrome de Down no es una enfermedad sino uno forma diferente de ser.

“Los niños no suelen estar concientizados y a veces se dan episodios no sé si de discriminación, pero sí que se da una forma diferente de encarar la relación con ellos. Entonces se necesita de maestros integradores o de un equipo que nos apuntale como papás y desde la escuela. Tuvimos que buscar mucho hasta encontrar escuelas con esta apertura, para que Bianca se pueda sentir cómoda y pueda ser feliz, que es nuestro principal objetivo más que las letras y los números”.

Reconoció que en el transcurrir de la vida de Bianca hubo momentos difícil y uno de ellos fue lograr la inclusión escolar. “Fue difícil empezar a buscar una guardería, un jardín o una escuela con gente capacitada para conocer algunos pormenores que se necesitan saber para la inclusión e integración de los niños con Síndrome de Down. Algunas puertas se cerraron y otras se abrieron. Y la apertura que se dio en algunos espacios no sólo fue física, sino también desde el corazón”.

En esa línea, consideró que la inclusión social de las personas con discapacidad “se debe trabajar a diario, en la familia, en la comunidad, en las escuelas”. “Sólo se trata de tener ganas de educar con valores” y remarcó: “Todos como sociedad nos merecemos vivir en un mundo mejor”.

