Zannini quedó libre y dijo ser “un inocente que estuvo preso”

El exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini recuperó hoy la libertad y destacó a los “fiscales y jueces valientes” que leyeron el expediente “con un criterio jurídico, no político”.

En el marco del mismo trámite, el líder de MILES, Luis D’Elía, también quedó libre en cumplimiento con la decisión del Tribunal Oral Federal N°8 luego de que la fiscal Gabriela Baigún avalara la excarcelación de los dos dirigentes opositores.

“Soy un inocente que estuvo preso. Alguien leyó el expediente con un criterio jurídico, no político. Es una libertad que correspondía desde el primer momento”, sostuvo el exfuncionario nacional.

En declaraciones a la prensa, el dirigente opositor afirmó que estuvo preso “por voluntad de los que gobiernan y mandan y temor de algunos jueces”.

“Cuando hubo fiscales y jueces valientes yo recuperé la libertad”, agregó Zannini, quien anticipó que esta tarde participará de la movilización a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del último golpe militar.

En ese sentido, manifestó: “Es el tercer 24 de marzo que iba a pasar detenido: estuve el 76 y el 77. Éste, gracias a Dios, no estoy preso. Voy a tratar de ir (a la Plaza de Mayo), porque quiero cumplir con los 30 mil desaparecidos y con la historia de esta Patria”.

Zannini aclaró que “lo más preocupante es que acá no termina nada” y recordó que sigue procesado en la causa que investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y el presunto encubrimiento de dirigentes de ese país en el atentado contra la sede de la AMIA.

“No es que me hayan absuelto, y eso es lo que me preocupa. Me han inventado un delito que no he cometido”, añadió.

El referente opositor remarcó que abandona el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza “con el firme compromiso de luchar contra la injusticia de las prisiones preventivas, porque hay gente que está esperando cumplir tres años para salir en libertad, recibiendo un castigo anticipado de tres años y sin juicio”.

El referente del Frente para la Victoria aseguró que “esta libertad, que correspondía desde el primer momento, es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que han hecho respecto de la senadora Cristina Kirchner” en el marco del mismo expediente judicial.

Por otra parte añadió que “El sistema judicial argentino está desbordado por los problemas penales y no dan respuesta a la sociedad ni a las personas sospechadas de delinquir. Detrás mío, de los 11 mil presos de la justicia federal, el 60 por ciento está sin condena. Eso es una violación flagrante a la Constitución. Es un llamado de atención para que se modifiquen los códigos pensando en los seres humanos que tienen problemas penales”.