Phil Collins, esta noche a Córdoba

“El show es una metralladora de hits”, dice José Palazzosobre el espectáculo que esta noche trae Phil Collins a Córdoba. El músico británico tiene 67 años y después de luchar con algunos problemas de salud que le impiden tocar la batería (ahora el baterista es su hijo), sigue haciendo música con una gran banda y cantando con ese voz tan particular.

Collins llegará directamente a Córdoba y después del show se volverá a Buenos Aires donde tiene otro show. No pasará la noche en nuestra ciudad.

Las localidades están caso agotadas, salvo campo vip. Las entradas para esa ubicación tienen un valor de 3.900 más 580 pesos por service charge.

El show, arrancará con dos agrupaciones teloneras antes. The Pretenders, la banda británica liderada por la estadounidense Chrissie Hynde, y el local Enrico Barbizi. Desde las 19, la cancha de Instituto empezará a sonar con música. Está previsto que Collins suba al escenario a partir de las 21.30.

Es la segunda vez que Phil Collins toca en Argentina, pero la primera vez en Córdoba. Hace 23 años el ex Génesis hacía historia en nuestro país. Su visita parecía impensable, si se tiene en cuenta que hacia fines de la primera década del siglo había anunciado su retiro por problemas de salud.

En los últimos tiempos, el músico inició un lento regreso de la mano de su recupración. Primero lo hizo con con la publicación de su autobiografía Not dead yet y luego con una gira que tituló de la misma manera y que ahora lo trae a nuestro país bajo el renovado nombre “The legendary”.

El espectáculo será un guiño a la década del 80, en el que se escucharán canciones como One more night, Sussudio, Easy lover, Another Day in paradise y Against all odds.