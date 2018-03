Publicidad

Por Evelina Ramírez

La novedad de que San Antonio de Arredondo logró determinar nuevos límites para su ejido revitalizó un tema que ya tiene más de dos décadas de vigencia sin resolución: la ampliación del ejido de Villa Carlos Paz. ¿Qué pasa?, ¿por qué no se terminan de definir los nuevos límites para la ciudad?

Las últimas novedades en torno al tema se dieron a conocer en marzo del año pasado cuando el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, confirmó que la provincia aprobaría la ampliación del ejido de nuestra ciudad. El funcionario realizó el anuncio en el mismo acto en el que también entregó kits de cámaras de seguridad, anunció el aporte de 27 millones de pesos para dotar de infraestructura el Lote H y realizó la suscripción al convenio del plan “Lo Tengo”.

“Una vez aprobado por la Legislatura le dará una certeza de desarrollo a la ciudad. Esto será un puntapié inicial de desarrollo muy importante para Carlos Paz, porque cuando uno tiene el ejido ampliado se pueden hacer muchos emprendimientos públicos y privados”, dijo el ministro en aquella oportunidad.

Cabe recordar que el ejido actual de Villa Carlos Paz ocupa 2.703 hectáreas, y el municipio pretende llevarlo a 8.208 hectáreas, ocupando zonas grises que hoy pertenecen al gobierno provincial, y modificando los límites con algunas de las localidades vecinas.

Días atrás, el legislador Adolfo Somoza sostuvo que si bien hay acuerdo casi total, una disputa con el departamento Santa María frena el avance el expediente. Y consideró que se trata de un “capricho” del intendente Avilés lo que frena la aprobación. “Donde está el basural y la planta de tratamiento hay un pedacito de terreno que toca al departamento Santa María. Y cuando hay que modificar un límite departamental, tiene que haber acuerdo de la Comunidad Regional del departamento que cede con el departamento que recibe”, explicó Somoza a VillaNos Radio.

Lo que genera la disputa es un apéndice de terreno donde están ubicados el actual basural a cielo abierto y la planta potabilizadora que abastece de agua al emprendimiento TierrAlta. Días pasados se confirmó que el acueducto que extrae agua del lago San Roque para llevarla hasta el emprendimiento, se encuentra operativo.

El legislador del departamento Santa María, Walter Saieg aclaró en dialogo con VillaNos Radio que hasta el momento a la legislatura no ingresó el proyecto con el nuevo radio de Villa Carlos Paz. “Todavía está en el ministerio de Gobierno y lo están estudiando”, dijo sobre el expediente.

Relató que el miércoles pasado mantuvo una reunión con el intendente de Malagueño, Pedro Ciárez, y el presidente de la Comunidad Regional de Santa María, Carlos Cimadamore. Una de las propuestas que salió de ese encuentro es que la posibilidad de destrabar la situación sería acordar que el predio del actual basural pase al ejido de Villa Carlos Paz y la planta de potabilizadora, a manos del municipio de Malagueño (y por ende, quedaría en la órbita del departamento Santa María).

“Desde la Comunidad Regional estaríamos dispuestos a poder ceder ese pedazo de terreno correspondiente al basural, para que lo maneje Punilla y por ende Carlos Paz, siempre y cuando a nosotros se nos conceda que la municipalidad de Malagueño maneje la planta de agua que provee a TierrAlta. No podemos dejar un lugar sin abastecer de agua”, dijo Saieg.

Lo que sucede es que en el convenio aprobado en el año 2008 entre el municipio de Villa Carlos Paz, la subsecretaría de Recursos Hídricos del gobierno provincial y la sociedad South American Trust S.A. está taxativamente especificado que, “la planta potabilizadora de agua quedará bajo la responsabilidad y mantenimiento de la municipalidad, dotada de la competencia para la provisión de agua potable”.

Saieg sostuvo que la definición del destino de estos terrenos “es el principal inconveniente” que hoy está frenando la aprobación del nuevo ejido de Villa Carlos Paz. “Hasta el momento, Villa Carlos paz no nos ha dicho que cede la planta de agua a Malagueño. Cuando nos diga que sí, no tendremos ningún otro problema. El municipio de Villa Carlos Paz no ha anticipado nada”, dijo el legislador.

Y añadió: “nosotros le estamos pidiendo al intendente Avilés que nos ceda la planta de agua para poder abastecer a TierraAlta y a otros lugares también”.

Consultado sobre lo que está establecido en el convenio aprobado en 2008, Saieg reconoció que se trata de un marco que puede ser revisado. “Nosotros creemos que si la municipalidad de Malagueño no maneja la planta, corremos el serio riesgo de dejar a muchos vecinos sin agua. Y nosotros no podemos permitirlo. No podemos permitir que los vecinos no sólo de TierrAlta, sino los que están aledaños al emprendimiento, se queden sin agua porque lo maneje Carlos Paz”.

En cuanto a los temores que existen de que el agua que se extrae del lago San Roque se utilice para abastecer a nuevos emprendimientos inmobiliarios que se estén construyendo a la vera de la autopista, Saieg dijo: “Eso quedará sujeto a consideración y un acuerdo posterior entre la municipalidad de Malagueño y la de Villa Carlos Paz. No hay inconveniente en que nos sentemos a charlar. Todo es dialogable”.

Nota correspondiente a la edición n° 506 del semanario La Jornada, del 19 de marzo de 2018.