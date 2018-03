La provincia interviene en el conflicto de interurbanos

En medio de la asamblea de las primeras horas del lunes de trabajadores del transporte interurbano de Córdoba, el gobierno de Córdoba decidió intervenir en la situación que complicó a quienes debieron esperar más de la cuenta por los colectivos que lo trasladaban al interior provincial.

“La paritaria no está terminada pero no porque no haya buena voluntad de los empresarios. Hay una serie de cuestiones no definidas, como la minuta de costos del transporte, que tiene que estar definida para que haya oferta” graficó el secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez.

En diálogo con radio Universidad, sostuvo que restan resolverse cuestiones como “los subsidios nacionales” y ubicó en el reciente cierre paritario de la UTA otro punto de demora.

Bermúdez dijo que tras la audiencia pública del miércoles, donde se definirían los aumentos del servicio para 2018, “habrá un acercamiento”.

Por lo pronto, la Provincia realizó las gestiones para adelantar reuniones entre las partes y la primera se concretaría este lunes.