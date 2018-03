Por Hernán Ibar

El piloto carlospacense arrancó la actividad en la Clase 2 del Turismo Pista, corriendo la primera fecha en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.

Matías Fernández tuvo su primera vez en el Turismo Pista, con un buen arranque el día sábado, para llegar con ilusiones a la parte definitoria de su primer fin de semana en el certamen nacional.

Sin embargo, un toque en la serie, relegó al carlospacense en la novena colocación de la general.

Pero eso no fue lo único, ya que en la final Fernández tampoco tuvo suerte y con algunas complicaciones tuvo que abandonar en la parte final de la carrera, con varios toques a bordo de su Chevrolet Corsa.

“Aprendí un montón, esto recién empieza y tenemos un buen conjunto para ir mejorando cada salida a pista. En lo que respecta a la final tuve tres toques en el inicio, en el primero que me pegan y voy contra otro auto y ahí se me desalinea, quedé 30, después me pasé y lo enganché a otro Corsa sin querer, y me penalizaron con el pase y siga, después gracias al pace car pude seguir avanzando hasta que se le cruzó al de adelante y me pegó de costado dejándome sin chances de seguir, cuando venía 12. Esperemos podamos tener más suerte la próxima”, evaluó. Y agradeció, “a la familia Iansa ya que esto sin ellos sería imposible, y a la gente que hace posible que podamos estar presente con su apoyo,agradezco, Albertoni pinturería, Cotreco, Del Sol Turismo, Nutribon, Proactiva servicios inmobiliarios, Premoldeados Rivadavia srl, Astros operador turístico, HPN, Cristian Martínez, Distribuidora Libertad, CannataMotorsport, El Viejo Almacén -Dacal Racing Power, Matias Cimillo, RoniePloter, Villa Carlos paz- Signorinisrl, a mi familia, a todos gracias” .