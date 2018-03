Publicidad

Guillermo Castana, tío y padrino de Andrea, participó de la marcha a tres años de su asesinato.

“Andrea no es una causa más. Es una mujer con dos hijos, familia y amigos”, afirmó al hacer uso de la palabra al término de la movilización. Y planteó que el tiempo de la justicia “es demasiado lento”.

“La justicia hasta ahora no sé que habrá hecho. A esta altura no se qué pensar y me molesta mucho que haya tanto silencio”, dijo.

Opinó que el crimen de Andrea “no fue al azar, así que alguien debe estar rodando entre nosotros. Tal vez está acá el asesino o los asesinos”.

Luego, en contacto con los medios, consideró que si bien “vino bastante gente debería haber habido muchos más”.

“Esto no se trata sólo de Andrea, se trata de las mujeres que van a seguir muriendo por locos y enfermos que andan sueltos con una impunidad terrible”, expresó.

Sobre la causa, manifestó que no hay ninguna novedad, más allá del estudio de ADN que permitiría conocer el fenotipo del criminal.

“Sospechas hay y no hay. Lo que creo es que no fue al azar. Fue demasiado perfecto para ser al azar. No sé si vio algo que no debía, si se metió con alguien que no debía, o cuál fue el motivo, pero no fue al azar”, insistió.

Se mostró sumamente crítico con el accionar de la justicia desde el mismo momento de la desaparición de Andrea.

“En ese momento se hizo un desastre. La montaña era un shopping, lleno de gente, con buena voluntad, pero que ayudó a que cualquier prueba que podía haber se pierda.

Cuando se encontró el cuerpo los que se quedaron custodiando destrozaron el lugar para hacerse una chocita para pasar la noche

Ese tipo de cosas… o son idiotas o cómplices. Otra no me entra en la cabeza”, fustigó.

En cuanto a si cree que las movilizaciones pueden servir para darle un nuevo impulso a la investigación, sostuvo que ejercen “mucha presión”.

“A la justicia le molestan mucho las movilizaciones, por lo ineptos que son. Por eso siento bronca que no haya habido tanta gente. En una ciudad como Carlos Paz debería haber habido muchos más”, cerró.