El intendente Esteban Avilés envió al Concejo de Representantes un proyecto que persigue como objetivo expropiar una fracción del terreno donde se levanta el complejo turístico Aerosilla en Villa Carlos Paz.

La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión del último jueves y pasó a comisión.

En los fundamentos se habla de la necesidad de “garantizar la preservación del bosque serrano en el entorno del Vía Crucis”. El terreno expropiado, dice Avilés, se utilizará para habilitar una calle pública y generar un nuevo acceso al Cerro de la Cruz.

En este punto vale acotar que el predio en cuestión incluye un jerarquizado salón para eventos que construyó la empresa Aerosilla hace más de seis años y que nunca fue habilitado por el municipio. Sin embargo, el proyecto que Avilés envió al Concejo llamativamente nada dice sobre este tema, aunque por declaraciones de funcionarios a algunos medios se supo que el municipio pretende hacer uso de ese espacio.

Tampoco se mencionan en el texto de la propuesta los supuestos ‘conflictos’ y ‘negativas’ de parte de la empresa.

Ante la avanzada mediática y en el ámbito legislativo, Aerosilla SAIC publicó una solicitada fijando posición sobre el tema.

En primer lugar, el presidente de la firma, Eduardo Nicollier, desmintió que se hubieran concretado reuniones con Avilés para arribar a un acuerdo para definir el acceso al Cerro la Cruz y la habilitación del salón de fiestas. “Es absolutamente lo contrario. Hace seis largos años que peregrinamos ante la municipalidad con todos los medios posibles para lograr la habilitación del salón, en la que nunca fuimos atendidos por el sr. Avilés. Siempre la respuesta del municipio se basó en evasivas o dobles discursos”, afirmó. Y aclaró: “Nunca nos opusimos a que el municipio utilizara parte del predio de Aerosilla para acceder al Cerro de la Cruz. Que hagan saber cuáles han sido los ‘grandes conflictos’ que han tenido con nuestra empresa como lo expresa la funcionaria Liliana Bina. Solo afirmaciones vacuas que esconden sin dudas otros intereses”.

“El municipio en todo momento se amparó en las trampas que las leyes acuerdas a los aparatos burocráticos para desgastar al administrado, llevando siempre al límite los términos para responder, e inclusive teniendo que recurrir a la justicia para obligar a que respondan. Las contestaciones, en todos y cada una de los casos, han sido equívocas. ¿Quién más interesado en que el Salón de Fiestas y Convenciones fuera autorizado a funcionar que nuestra Empresa, dado la importancia de la inversión efectuada? Reiteramos, en todo momento instamos a las autoridades a que nos atendieran y nos dieran respuesta avanzando a acuerdos integrales relacionados con el acceso al Cerro de la Cruz y salón de fiestas. Tenemos en nuestro poder para lucir mails enviados, cartas documentos, proyectos de acuerdo, etc., cuestión que evidentemente el municipio no va a poder lucir de su parte ya que jamás se interesó en acordar con nuestra empresa lo relacionado con el acceso al cerro ni habilitar nuestro salón ni en tener una conversación dirigida hacia tal fin.

¿Entonces podríamos inferir que existía una intención distinta del Municipio? Evidentemente que el desenvolvimiento de las autoridades Municipales en nada se direccionaba a una intención genuina de querer habilitar el Salón, con lo que podríamos inferir que presumiblemente podríamos estar ante una situación de desviación de poder.

Pero aún más, dentro de las respuestas esquivas que emitía luego de un largo insistir de nuestra Empresa, surgía que el Salón estaba (presumiblemente) en Área Protegida y que como tal no podría funcionar porque se afecta el medio ambiente, etc., etc., lo que sin hesitación nos devela que el Municipio quería quedarse con nuestro inmueble, ahora no para ‘proteger el área natural’, sino para explotarlo directamente la Municipalidad”, denunció.

Para la empresa, “indudablemente resulta contradictoria la posición de la Municipalidad, ya que por un lado niega la habilitación por presunta ubicación del predio en área protegida, argumentado una defensa al medio ambiente y espacios naturales, pero resulta que pretende explotar el espacio a expropiar con el mismo fin que nuestra Empresa. Cabe preguntarse: ¿Dónde quedó el interés por defender el medio ambiente? ¿Por qué no expropia para demoler? ¿Por qué el municipio puede violar la ley?”.

Y tras reiterar que el salón “ha sido construido fuera del Área Protegida”, apuntó que tras la modificación del Código de Edificación (julio de 2015), tanto el Complejo Turístico Recreativo Aerosilla como el Vía Crucis (recorrido turístico religioso camino a La Cruz) quedaron dentro de la denominada “Área Protegida Ocupada Preexistente con Equipamientos Recreativos y/o Educativos”.

“Estimados vecinos la Sociedad Aerosilla tiene más de sesenta años apostando al turismo y la recreación en Villa Carlos Paz, y tener semejante trayectoria ha sido porque siempre nos hemos inspirados en el crecimiento tomado de la mano del respeto a la ley y a las instituciones. En esa inteligencia siempre nos comportamos, por lo que todos los elementos acompañados al Municipio en el marco del Expediente de habilitación comercial, como las actuaciones labradas en su consecuencia, lo han sido en esa dirección y seriedad”, finaliza el documento firmado por Eduardo Nicollier.

Nota correspondiente a la edición n° 504 del semanario La Jornada, del 05 de marzo de 2018.