Elevan a juicio oral causa por la obra pública de Santa Cruz

Luego del pedido del abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, el juez federal Julián Ercoliniresolvió hoy el envío a juicio oral de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto direccionamiento de obras públicas en favor de la empresa Austral Construcciones. (Ver: “CFK pidió que se eleve a juicio la causa por la obra pública”).

Junto a la ex mandataria, también irán a juicio otras 15 personas, entre ellas Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, José López, ex secretario de Obra Pública, Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Martín y Lázaro Báez, de la empresa Austral Construcciones y Nelson Periotti, ex directos de Vialidad Nacional.

La resolución del juez establece que “Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la

órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.