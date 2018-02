Orce cruzó a Reynoso por el acto del Día de la Mujer: “Está confundida”

Publicidad

La concejala Laura Orce cruzó a la coordinadora de la Casa de la Mujer y la Familia, Silvia Reynoso, por involucrar al Consejo Asesor en Políticas de Género (CAPG) en las actividades organizadas por el Día de la Mujer.

Cabe recordar que la Casa de la Mujer resolvió no adherir al Paro Internacional de Mujeres convocado en Latinoamérica y el Caribe para el 8 de marzo y, en cambio, propuso conmemorar el Día de la Mujer con un Festival por la Paz de Género. Reynoso sostuvo en declaraciones a la prensa que esta actividad estaba organizada conjuntamente con el CAPG, del que también es presidenta.

“Desconozco cómo ha sido la organización, ni siquiera sé cuáles son los temas del festival ni quienes van a estar”, dijo Orce, quien es parte del Consejo Asesor por la minoría legislativa.

“En una reunión en diciembre pasado se planteó una celebración, un festival, pero no se definió cómo ni de qué manera. Desde el Consejo creíamos que no era oportuno. Posteriormente hubo una comunicación en el grupo de WhatsApp, del que me fui por serias diferencias con Reynoso (las notificaciones las pido formalmente) sobre que el jueves 22 iban a informar sobre la organización del festival. Pero eso no tiene nada que ver con organizar. Si Reynoso está confundida y piensa que el Consejo Asesor es lo mismo que la Casa de la Mujer es un problema de ella”, recriminó.

Y contó que las diferencias con la funcionaria avilesista surgieron cuando criticó su trabajo como concejala.

“Impulsé un proyecto para firmar un convenio con el Colegio de Abogados para que las mujeres puedan tener asistencia legal, y ella planteó que no podíamos presentarlo sin pasar antes por la Casa de la Mujer. Yo soy concejala y estoy para presentar propuestas, no para pasar por ella para que lo chequee”, refrendó.

En cuanto al concepto “paz de género” que enmarca el festival, Orce aclaró que, “no estoy de acuerdo con este tipo de planteos”.

“Tampoco comparto que la Casa de la Mujer haga este tipo de celebraciones y de esta forma, pero es una decisión de ellos”, enfatizó.

Por último, insistió en despegar al Consejo Asesor en Políticas de Género de la organización del cuestionado festival: “Le pregunté al concejal Omar Ruiz (integrante por la mayoría legislativa) y también a Mirta Pino (vicepresidenta y representante de centros vecinales), y ninguno participó.

O sea que se armó sin notificar a todos los integrantes, o claramente está confundiendo su rol”.

Y cerró con un consejo para la funcionaria: “Hay que ser idóneos, responsables y cuidadosos”.