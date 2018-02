Subsecretario de la presidencia ocultó dinero en el exterior

Según una investigación del diario El País, el subsecretario general de Presidencia de Argentina Valentín Díaz Gilligan ocultó 1.2 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad.

La sociedad que nombra la investigación es Line Action, empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol. Díaz Gilligan, que también es vocal en River Plate, fue representante y accionista de la empresamediante la mercantil panameña Nashville North Inc. desde el 2012 hasta diciembre del 2014. En aque tiempo, el funcionario trabajaba como director general de Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014″, dice el acta del BPA obtenido por El País. No obstante a la fecha señalada por el informe, el funcionario ya tenía once meses en el cargo.

Ante el descubrimiento del hecho, Díaz Gilligan declaró ante El País: “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”. Francisco “Paco” Casal es un empresario uruguayo representante de jugadores de fútbol y dueño de la cadena GolTV.

“Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”, agregó el funcionario.

Según registros de Reino Unido, Díaz Gilligan dejó de ser director la mercantil panameña Nashville North Inc. el 3 de noviembre de 2014, pero luego volvió a asumir el cargo a las pocas horas. “El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Y niega que supiera que el cien por cien de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyos dueños son un misterio”, afirma el diario español.

En el 2014, Line Action tenía 1,2 millones de dólares en el banco andorrés. Según BPA, sus principales fuentes de ingresos eran las transferencias de jugadores uruguayos.