Por Evelina Ramírez

Las quejas por el servicio de transporte no menguan. Pese a que a fines de enero se aprobó un aumento del boleto que incluso establece un segundo incremento (a 15 pesos a partir del 1 de mayo) siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones, el servicio no ha mejorado.

La zona oeste de la ciudad sigue siendo una de las principales afectadas. Así, por ejemplo, los vecinos de Altos del Valle viven todo tipo de peripecias con la línea B9, que es la que recorre el barrio. “Cada día está peor el servicio. Las unidades son decadentes. Son unidades viejas que se vienen rompiendo por el mismo uso. Hace dos días que se vienen rompiendo entre tres y cuatro veces por día, lo cual significa quedarnos sin colectivo dentro del barrio”, relató a VillaNos Radio Eva Farías, vecina del sector.

El miércoles por la mañana prácticamente estuvieron sin unidades que recorran el barrio. “Se rompió la línea que venía del Hospital y la que venía del ACA. Una se rompió en la entrada del barrio y otra se rompió en la calle Habana. Eso significó que estuviéramos toda la mañana sin colectivo”, describió y añadió que a veces, la unidad rota no se repone hasta que llega el horario del cambio de turno del chofer.

Desde ese lugar, la mujer consideró que el segundo incremento fijado para mayo no se le debería otorgar a la empresa. “Nosotros estamos sin servicio. ¿De qué incremento nos están hablando? Ahora aumentaron el boleto, pero no pasó nada. No se cambiaron las unidades, no se respetaron los horarios.

“De un día para el otro, la línea B9 cambió de horario y la frecuencia, que la cortaron porque supuestamente había media hora de diferencia con la línea F1 que hace el recorrido nocturno. Nunca se publicaron los cambios ni tampoco se le avisó a los usuarios”, se quejó la vecina.

A raíz de esta situación, el centro vecinal de Altos del Valle ha dirigido al Concejo una nota donde propone crear “una comisión de control y mesa de trabajo” que estaría integrada por representantes vecinales, miembros del cuerpo legislativo y funcionarios de la dirección de Servicios Públicos y la Coordinación de Políticas Vecinales.

“La conformación de esta comisión de control y mesa de trabajo tendrá como finalidad rever toda irregularidad en los distintos mecanismos proporcionados por la empresa con respecto al pliego vigente, como así también consensuar entre las partes para una mayor agilidad en poder dar resolución a esta problemática, en un ámbito totalmente arbitrario en una búsqueda absoluta del bienestar, la tranquilidad y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y la pronta solución a esta problemática”, dice la nota.

Y añade más adelante que la propuesta se fundamenta en que los distintos mecanismos que accionaron desde la entidad vecinal “no causaron efecto de resolución a esta problemática ya que nos encontramos desarticulados del ejido municipal y al no estar contemplados en el pliego vigente, nuestras herramientas de gestión y reclamos se desvanecieron ante la empresa y el área de Transporte de la municipalidad”.

En este sentido, el presidente del centro vecinal, Leonardo Triverio, sostuvo que desde 2016 vienen marcando la falta de cumplimiento del pliego y las irregularidades de la empresa concesionaria ‘Transporte de la Villa’.

“Empezamos a mandar notas al área de Transporte y la empresa. Nos escucharon con la propuesta de extensión de horario nocturno y se solucionó, pero el servicio estaba más o menos y de un momento para otro se volvió insostenible. Empezó a fallar muchas veces, los coches se rompían constantemente. Es el reniegue cotidiano de todos los días”, aseguró.

Comenzaron nuevamente a elevar reclamos. Sin embargo, en los últimos dos meses las deficiencias se profundizaron. Así lo detalló: “Empezó a recaer el servicio notoriamente de una audiencia pública a la otra. Cada día era peor. Fue un mecanismo que usó la empresa para que le aprueben el aumento”.

Nota correspondiente a la edición n° 501 del semanario La Jornada, del 12 de febrero de 2017.