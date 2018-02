Robaron a un deportista ciego con la excusa de ayudarlo

“Son situaciones que pasan y te toca vivir”, dijo Nicolás Veliz, ante las cámaras de Canal 10, sobre el hecho delictivo que lo tuvo como víctima, al ser robado por una persona que se acercó a él con supuestas intenciones de ayudarlo.

Nicolás es integrante del equipo de fútbol conocido como Los Murciélagos, que ha obtenido logros relevantes para el país en el concierto internacional.

“Eran las ocho de la mañana, cuando iba a pagar el alquiler rumbo a la inmobiliaria. Se me acercó una persona que quiso darme una indicación y me sacó la plata del bolsillo. Sería un chico de unos 20 años”, relató.

Recordó los detalles de la forma en que accedió a él: “Escuché que había una persona y se me acercó desde atrás. Se me acercó de golpe. Inmeditamente me di cuenta. Me toqué el bolsillo y no estaba la plata”.

La situación lo dejó sorprendido y deconcertado. Veliz consideró que el asaltante aprovechó el momento que no había gente circulando por el lugar y se apoderó rápidamente del dinero que tenía para abonar el alquiler.