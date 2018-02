Publicidad

Al terminar la entrega de los premios ‘Carlos 2018’, Peter Alfonso le devolvió su estatuilla al secretario de Turismo y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini.

“Lo sentí como una palmadita”, argumentó en una nota con Intrusos, en alusión a que la obra que protagoniza, La Isla Encantada, perdió en todas las ternas donde fue nominada.

Cabe recordar que el popular ‘Peter’ fue distinguido con un Premio Especial del Jurado. Cuando subió al escenario, se lo dedicó a Emilio Disi y expuso públicamente el blooper de la organización cuando usó una foto de Mario Pasik en el homenaje ‘In Memorian’ a su hermano Salo.

“No fue un premio, fue una mención especial. Yo hace muchos años que vengo (a Carlos Paz), no me molesta cuando no me nominan y vengo perdiendo como un campeón hace siete años”, dijo. Y apuntó que no le encontraba “sentido o motivación al hecho de recibir una mención especial” y que así como el jurado decidía a quién darle el premio, él podía decidir si quería llevárselo o no.

Aclaró, además, que no se enojó por no haber ganado otros premios, sino que le llamaba la atención que colegas suyos como Fredy Villarreal o El Bicho Gómez no estuvieran nominados.

“Siempre me fijo más en mis compañeros que en mí.

No hay consideración por una obra a la que le va bien, en la que la gente se divierte. Faltaban nominaciones”, afirmó.

Alfonso protagoniza La Isla Encantada en el teatro del Lago junto a Carolina Papaleo, Rocío Robles, Marcelo Polino, Fredy Villarreal y Belén Pouchán, entre otros artistas.