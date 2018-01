Publicidad

Poca frecuencia, falta de controles en horas pico, ausencia de horarios nocturnos, suciedad, mal estado y roturas de las unidades, fallas en la aplicación que informa los horarios de cada línea, caída del sistema para recargar la tarjeta electrónica, recortes y modificaciones arbitrarias de los recorridos que no son informadas a los usuarios, zonas sin cobertura. Estos son algunos de los argumentos que sistemáticamente plantean los vecinos para oponerse al aumento del boleto del transporte público de pasajeros.

El proyecto determina una actualización tarifaria en dos etapas. A partir de la promulgación de la ordenanza el boleto pasaría de $12 a $13,50 y desde el 1 de mayo a $15. Este segundo incremento quedaría sujeto a los resultados de los controles que desarrolle el ejecutivo durante un plazo de 45 días para evaluar la continuidad y regularidad del servicio.

Desde la audiencia pública que se desarrolló el 27 de diciembre hasta la que tuvo lugar el lunes en la sede del centro vecinal de La Quinta 1ª sección, la prestación no sólo no ha mejorado, sino que los oradores denunciaron que se ha vuelto aún más ineficiente. Más de 15 vecinos hicieron uso de la palabra y tres funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal: Horacio Pedrone (secretario de Desarrollo Urbano Ambiental), Daniel Gilli (secretario de Economía y Finanzas) y Germán Rivero (director de Servicios Públicos). Durante su participación, Gilli interrumpió e increpó a una vecina, y debió ser llamado al orden por la presidenta del cuerpo legislativo.

“Desde la convocatoria anterior hasta hoy,en nuestro barrio estamos padeciendo el servicio. Tenemos espera de hasta tres horas”, expresó Eva Farías, vecina de Altos del Valle (ex 400 viviendas). “Son cómplices de la situación enque estamos. Los hago responsables, porque se les dijo las deficiencias que había en el transporte y ustedes se suponía que iban a hacer algo para que esto cambiara. Estamos rehenes de una empresa que está jugando con los usuarios”, cuestionó a los concejales.

La propuesta de un sector de la oposición de que el gobierno municipal subsidie el aumento de $1,50 que se establece en un una primera etapa no contó con los votos durante la primera lectura, pero tampoco generó tanta repercusión en los vecinos. Las intervenciones giraron enfáticamente en torno a la idea de que si no hay mejoras, que no haya aumento. Si los colectivos no cumplen con la frecuencia y no pasan, los usuarios no van a poder beneficiarse con el subsidio.

“Padecemos y sufrimos este sistema de transporte precario, malo, que nos falta el respeto permanentemente. Hay problemas con los horarios, no cumplen el recorrido, no pagan las multas”, afirmó María Paz, integrante del centro vecinal de Villa del Lago.

“Nos ponen pobres contra pobres. No tenemos espalda para seguir cargando todos los costos que implica el transporte. Esto tiene que ver con el uso de la gente que más necesita, los de a pie. ¿Cuánto hace que no se toman un colectivo?”, preguntó a los ediles. Vale mencionar que estaban ausentes Laura Orce de Unión por Córdoba y Omar Ruiz de GEN.

A ella se le sumó José Luis Sosa del barrio Altos del Valle, “mis vecinos están esperando hasta una hora” y fue tajante en su intervención “no estoy de acuerdo y voy a repudiar este aumento cuando a mí no me está brindando un buen servicio”.

Otro punto clave que se criticó en la audiencia fue la falta de accesibilidad de los coches. Analía Goyechea, profesora especializada en discapacitados visuales y coordinadora de Bastones Integrados, comenzó su alocución recuperando el artículo 9 inciso 1 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad que en nuestro país tiene fuerza constitucional.

“(…) los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones”, leyó.

“Esto no está considerado cuando hay uno o dos colectivos con rampas. Las personas con discapacidad tienen el derecho constitucional de viajar en el transporte público. Si vamos a hablar de aumento de tarifa, yo quiero que la prestación sea regular frecuente, puntual, rápida transbordable, cómoda y seguro para todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz”, reclamó.

El Concejo de Representantes realizará este viernes, a las 18, una sesión especial donde el oficialismo buscará aprobar el incremento.