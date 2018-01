Municipio pidió disculpas por tapar del mural de Andrea Castana y ofreció hacerlo en otro lugar

Publicidad

El municipio de Villa Carlos Paz pidió disculpas por tapar el mural en homenaje a Andrea Castana y ofreció hacerlo en otro lugar.

La reacción oficial responde al reclamo realizado por amigas de la joven brutalmente asesinada en marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz, tras advertir que el trabajo artístico realizado por Luciana Muñoz fue tapado parcialmente por una pared perteneciente a la construcción de baños detrás de la Sala de Convenciones.

Así lo informó Macarena López Salvans en su perfil de Facebook, donde confirmó que recibió una llamada del secretario General, Sebastián Guruceta, explicándole “cómo fue que llegó a estar esa pared delante del mural de Andrea”, y cuál era la alternativa ofrecida para “subsanar el error”.

En este sentido, la propuesta del municipio es realizar el mural en otra pared de la ciudad, a elección de la artista.

El escrito de Macarena

Esta vez escribo porque siento la necesidad de que quede público lo siguiente.. . El dia lunes 22/01, luego de varias semanas de silencio se comunicó conmigo el secretario de Gobierno Sebatian Guruceta, en representación claro está se la Municipalidad. El muy respetuosamente y muy amablemente me explico como fue que llego a estar esa pared delante del mural de Andrea Castana. Y cuál era la alternativa que nos ofrecían para “subsanar ” el error. Según el Sr. Guruceta ya han hablado con la creadora de la obra, Luciana Muñoz, ( quien según lo que me dijo él ella habría aceptado ) para ofrecerle realizar el mural en otra pared, es decir ellos ponen a disposición otra pared a elección de Luciana y los materiales, para que ella realice nuevamente su obra. Eso sería más o menos la conversación. Ahora bien…. la explicación que me dio…. si se la creí? Claramente no… si me parece bien volver a hacer el mural en otro lado? Y… claramente tampoco…. Porque? 1° las obras de arte son únicas e irrepetibles, 2° es una falta total de respeto lo que se hizo no sólo con quien la realizó sino para con Andrea… en quien una vez mas se cagan. (Paradojicamente son baños los que allí van a hacer), 3° la cagada ya esta hecha y no tuvieron la capacidad menos la sensibilidad de evitar la situacion… si de querer parcharla. Pero bueno, en un País dodne nadie se hace cargo de nada un llamado a mi que no soy nadie puede decirse que está bien. Ojo…. sigo pensando lo mismo, sigo creyendo que es todo una gran mierda… pero bueno al menos un pedido de disculpas a Luciana hubo… y eso era una de las razones de nuestro reclamo. Esta demás decir que ese compromiso van a tener que asumirlo, nosotras nos ocuparemos de que no se olviden… ( también es por eso que lo dejó públicamente expresado) En fin… en algún rincón de Carlos paz Andrea va a tener su mural… y de allí.. . De donde sea… ella va a seguir mirando… sisisis! A VOS QUIEN MIERDA SEAS Y DONDE ESTES ESCONDIDO TE SIGUE MIRANDO! Nosotras tus amigas seguimos para adelante…. seguimos custodiando tu nombre y honor morocha! Hasta el final! JUSTICIA YA POR ANDREA BELÉN CASTANA!