La multisectorial y una perspectiva histórica que demuestra el éxito del modelo cooperativo en la prestación de los servicios de agua y cloacas

El miércoles pasado se llevó adelante un nuevo encuentro de la Multisectorial. Esta vez, el lugar elegido fue el salón de reuniones de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Allí concurrieron dirigentes de distintos espacios y vecinos en general que siguen evaluando los pasos a seguir a los fines de lograr un encuentro con el intendente Avilés, los concejales y el defensor del Pueblo.

La Multisectorial apunta a generar instancias de diálogo. Así lo explicitó Pablo Calamita, vecino y ex director del Instituto Parroquial Bernardo D’Elía, que está participando del espacio: “Como consumidor del agua y como vecino de Carlos Paz, realmente me preocupa muchísimo saber que se han iniciado acciones legales contra la Coopi por parte del municipio, simplemente porque creo que los dos deberían dar una muestra de comprensión cívica para que los dos puedan hablar las veces que sea necesario y comprometerse en una solución”.

Y remarcó: “Por más que se haya pedido audiencia 214 veces, no perdemos la esperanza de que el intendente nos reciba. Los habitantes de Villa Carlos Paz estamos muy preocupados”.

En esta línea, planteó que no está de acuerdo con la decisión del intendente de municipalizar los servicios de agua y cloacas. “Considero que la mayoría del pueblo de Carlos Paz quiere tener mejor agua y en mayor cantidad, pero solamente puede ser a partir del municipio como ente concedente y de una institución como la Coopi, que lo pueda otorgar”.

La particularidad de este encuentro estuvo dada por la presencia del profesor en historia Raúl Sánchez, quien hizo un repaso histórico sobre la prestación del servicio de agua. Sostuvo que el cooperativismo es “un modelo exitoso” en la prestación de los servicios de agua y cloacas y que la historia.

Es que a lo largo de la historia de Villa Carlos Paz hubo dos intentos de que el servicio de agua sea prestado por el Estado y no funcionó.

El primero fue hacia fines de 1961, cuando la administración municipal a cargo de Aldo Capello decidió crear un organismo municipal autárquico encargado de prestar el servicio, el cual se denominó Empresa Municipal de Aguas Corrientes (EMAC). Tras la renuncia de Aldo Capello a principios de febrero de 1962, asumió el cargo de comisionado municipal Vicente Corso, quien de inmediato derogó mediante decreto la ordenanza de creación de la EMAC. El otro intento fue en 1972 cuando el interventor municipal Dr. Raúl Mantegazza inicia los trámites para la transferencia del servicio a Obras Sanitarias de la Nación, cuestión que tampoco prosperó.

En ambos antecedentes, y tras el fracaso de la estatización, fueron los vecinos organizados en cooperativa los que lograron resolver la situación de precariedad del servicio.

“Los intentos de estatización, fracasaron. Yo creo que no es la misión específica del municipio. El municipio tiene toneladas de cosas por las cuales preocuparse. Las calles, el turismo, los controles… y la lista es interminable. Agregarse una problemática tan compleja como es la del agua y las cloacas, se me hace imposible de comprender”, dijo Calamita.

Por su parte, Patricia Olocco vecina y docente de nuestra ciudad, sostuvo que lo fundamental es que la población esté al tanto de los riesgos que corren los servicios de agua y cloacas, ante una decisión inconsulta y arbitraria que está tomando el intendente.

“Hay que concientizar a la comunidad de Carlos paz sobre los conflictos que puede generar esta decisión. Podemos tener muchas complicaciones y problemas y la situación no lo amerita. Hoy recibimos un buen servicio y la decisión del intendente no tiene ningún sentido”, expresó.

Los jubilados y jubiladas de la Coopi, en defensa de los servicios y de la institución

El cuerpo social de la Cooperativa Integral sigue activo y movilizado en defensa de la institución y del modelo solidario de prestación de servicios públicos que representa. Y esta vez, quienes se autoconvocaron para expresar públicamente su postura fueron las y los trabajadores jubilados.

En una concurrida conferencia de prensa, que es muestra contundente de fortaleza y unidad, los jubilados y jubiladas manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentra la Cooperativa y los servicios que presta.

“Nos preocupa la situación de la Coopi y de la sociedad entera, porque lo que peligran son servicios que hoy son de excelente calidad”, dijo Silvia Corace, quien se jubiló en octubre pasado y se desempañaba como coordinadora del área técnica de la Cooperativa.

Además manifestaron su solidaridad hacia los trabajadores activos. “Los laburantes nunca dejan de serlo. Esto es una cuestión de clase y como laburantes estamos ubicados en la sociedad en un determinado lugar. Y lo mejor que le puede pasar a los laburantes, es decir a nuestros compañeros en actividad, es seguir trabajando en la Cooperativa”, expresó Raúl Martina.

Desde ese lugar, remarcó que el proyecto de Avilés “no tiene en cuenta a los trabajadores”.

Además advirtieron que más allá de los enconos personales del intendente Avilés y de las disputas de poder que se evidencian en el conflicto, el trasfondo de la discusión tiene que ver una “cuestión de negocios”. Desde ese lugar señalaron que lo que hoy se presenta como una municipalización, por detrás tiene intereses privatistas.

Y en esto bien vale mencionar que la ordenanza a través de la cual se creó la subsecretaría de Agua y Saneamiento tiene como objetivo el “prestar o hacer prestar” los servicios de agua y cloacas. Justamente ese “hacer prestar” es el que enciende luces de advertencia sobre una posible tercerización que desintegre el actual sistema de prestación.

“Más allá de su dirigencia, la misma conformación de la Cooperativa hace que sea un escollo para estos negocios, por eso la quieren sacar del medio”, dijo y remarcó que en 54 años de historia “hay mucho capital social, mucho trabajo, muchos esfuerzo” puesto en la prestación de los servicios.

A lo que Corace agregó: “Venimos a sumarnos a esta lucha porque no vamos a permitir que nos quiten los servicios y destruyan la Cooperativa”.

Con más de 30 años de experiencia encima, Corace auguró que la solución a este conflicto es la apertura de un debate serio que defina un nuevo contrato de concesión de los servicios de agua y cloacas. “Creo que nos va a costar mucha lucha, pero la vamos a ganar. Y al decir eso me refiero a que la Cooperativa va a seguir prestando los servicios como corresponde. Tenemos que lograr un buen contrato de concesión donde se controle, como corresponde y nosotros sigamos prestando el servicio con una tarifa acorde. Tenemos que hacer todas las obras necesarias para la ciudad, desde Cuesta Blanca hasta Carlos Paz.

“Acá un grupo humano muy importante y esa definición meto al sistema cooperativo en su conjunto. Nuestra misión es llegar a la población para que también tome conciencia de lo que está pasando”.

Historias de vida

Liliana Mancini se jubiló en el año 2014. Entró a trabajar a la Cooperativa en el año 2004 en el marco del programa provincial “Volver al trabajo”. Tenía 50 años y se había quedado sin empleo. Tras 10 años de trabajo, pudo jubilarse y hoy decide sumarse a la lucha para defender un modelo de gestión solidaria y a la vez eficiente en la prestación de servicios.

“Si no hubiera trabajado en al Coopi no sé si me hubiera podido jubilar. Sinceramente. Había buscado trabajo en Alta Gracia, la ciudad donde vivo, y no se me dio. Y conseguí en un lugar que no era mi ciudad, y fue Carlos Paz”, relató al Informativo VillaNos y describió que su tarea era la de tomar lectura de los medidores de agua y gas en la ciudad.

“Lo que quiero destacar es el nivel humano que hay en la Cooperativa”, remarcó.

Nota correspondiente a la edición n° 498 del semanario La Jornada, del 22 de enero de 2017.