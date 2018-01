Publicidad

El basural a cielo abierto ubicado en el ingreso a Villa Carlos Paz sigue ardiendo, por tercera semana consecutiva.

En medio de la polémica y reclamos por el impacto en la salud del humo tóxico, desde el municipio reconocieron que “no se da abasto” para apagarlo, aunque destacaron que en un mes y medio el tema estará solucionado de manera definitiva.

Esta estimación tiene que ver con la habilitación de la primera etapa del Centro Ambiental (relleno sanitario).

En este sentido, Gustavo Crema, coordinador de Higiene Urbana, afirmó a La Jornada que la problemática enfrenta “un mes y medio crítico hasta que nos den la autorización para tirar la basura en el nuevo lugar y se termina todo”. “Esa situación se revertirá en pocos días”, insistió.

En cuanto al fuego remarcó que, “se entra todos los días (al sector afectado)” para intentar apagarlo, aunque admitió que es una tarea sumamente complicada.

“Llovieron 50 mm y está más prendido. El tema es que entra agua a la basura, se evapora la humedad, queda el oxígeno y se vuelve a prender. Más claro que eso…

Los bomberos no van porque evaluamos que el fuego no se expande al bosque y para apagarlo no se puede usar agua. Lo único que tenemos para echarle es material pero no se da abasto”, afirmó.

Crema aseguró, además, que los empleados que trabajan en el basural enfrentan esta situación con “barbijos que tienen un pequeño filtro que lo van cambiando”.

“Está en ellos si lo usan o no. Nosotros se los llevamos, pero la gente cuando está trabajando se olvida de todo. Eso es encomiable”, dijo. Y apuntó “a los que dicen ‘nos estamos comiendo el humo’”.

“Hay algunos que se están comiendo el humo para tratar de revertir la situación”, recriminó.

Por último, reiteró que se trata de “una situación límite que en pocos días se termina”.

Foto: Twitter Juan Pablo Viola