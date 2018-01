El cuerpo social de la Cooperativa Integral sigue activo y movilizado en defensa de la institución y del modelo solidario de prestación de servicios públicos que representa. Y esta vez, quienes se autoconvocaron para expresar públicamente su postura fueron lxs trabajadorxs jubiladxs.

En una concurrida conferencia de prensa, que es muestra contundente de fortaleza y unidad, lxs jubiladxs manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentra la Cooperativa y los servicios que presta.

“Nos preocupa la situación de la Coopi y de la sociedad entera, porque lo que peligran son servicios que hoy son de excelente calidad”, dijo Silvia Corace, quien se jubiló en octubre pasado y se desempeñaba como coordinadora del área técnica de la Cooperativa.

Además manifestaron su solidaridad hacia lxs trabajadores activos. “Los laburantes nunca dejan de serlo. Esto es una cuestión de clase y como laburantes estamos ubicados en la sociedad en un determinado lugar. Y lo mejor que le puede pasar a lxs laburantes, es decir a nuestros compañeros en actividad, es seguir trabajando en la Cooperativa”, expresó Raúl Martina.

Desde ese lugar, remarcó que el proyecto de Avilés “no tiene en cuenta a lxs trabajadores”.

Además advirtieron que más allá de los enconos personales del intendente Avilés y de las disputas de poder que se evidencian en el conflicto, el trasfondo de la discusión tiene que ver una “cuestión de negocios”. Desde ese lugar señalaron que lo que hoy se presenta como una municipalización, por detrás tiene intereses privatistas.

Y en esto bien vale mencionar que la ordenanza a través de la cual se creó la subsecretaría de Agua t Saneamiento tiene como objetivo el “prestar o hacer prestar” los servicios de agua y cloacas. Justamente ese “hacer prestar” es el que enciende luces de advertencia sobre posibles tercerización que desintegren el actual sistema de prestación.

“Más allá de su dirigencia, la misma conformación de la Cooperativa hace que sea un escollo para estos negocios, por eso la quieren sacar del medio”, dijo y remarcó que en 54 años de historia “hay mucho capital social, mucho trabajo, muchos esfuerzo” puesto en la prestación de los servicios.

A lo que Corace agregó: “Venimos a sumarnos a esta lucha porque no vamos a permitir que nos quiten los servicios y destruyan la Cooperativa”.

Con más de 30 años de experiencia encima, Corace auguró que la solución a este conflicto es la apertura de un debate serio que defina un nuevo contrato de concesión de los servicios de agua y cloacas. “Creo que nos va a costar mucha lucha, pero la vamos a ganar. Y al decir eso me refiero a que la Cooperativa va a seguir prestando los servicios como corresponde. Tenemos que lograr un buen contrato de concesión donde se controle, como corresponde y nosotros sigamos prestando el servicio con una tarifa acorde. Tenemos que hacer todas las obras necesarias para la ciudad, desde Cuesta Blanca hasta Carlos Paz.

“Acá un grupo humano muy importante y esa definición meto al sistema cooperativo en su conjunto. Nuestra misión es llegar a la población para que también tome conciencia de lo que está pasando”.

Historias de vida. Liliana Mancini se jubiló en el año 2014. Entró a trabajar a la Cooperativa en el año 2004 en el marco del programa provincial “Volver al trabajo”. Tenía 50 años y se había quedado sin empleo. Tras 10 años de trabajo, pudo jubilarse y hoy decide sumarse a la lucha para defender un modelo de gestión solidaria y a la vez eficiente en la prestación de servicios.

“Si no hubiera trabajado en al Coopi no sé si me hubiera podido jubilar. Sinceramente. Había buscado trabajo en Alta Gracia, la ciudad donde vivo, y no se me dio. Y conseguí en un lugar que no era mi ciudad, y fue Carlos Paz”, relató al Informativo VillaNos y describió que su tarea era la de tomar lectura de los medidores de agua y gas en la ciudad.

“Lo que quiero destacar es el nivel humano que hay en la Cooperativa”, remarcó.

VillaNos Radio