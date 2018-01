Por Jorgelina Quinteros

El jueves pasado se reunieron el Defensor del Pueblo, Daniel Mowszet; su adjunto Néstor Matheus y el Coordinador de Políticas Públicas Saludables del municipio, Emilio Iosa, con la abogada Violeta Saltiva, el ingeniero Humberto Capitanelli especialista en higiene y seguridad en el trabajo y el ingeniero Juan Carlos Paesani. Allí este grupo de vecinos planteó su preocupación y consultas en torno a la situación actual del basural.

Es que desde hace varios días que este predio ubicado en el ingreso norte de la ciudad se encuentra en combustión y el humo llega hasta los barrios, afectando particularmente a Costa Azul y algunos sectores de Malagueño.

En diciembre del año pasado, durante una visita al Centro Ambiental, el ministro de Turismo de la nación Gustavo Santos, anticipó “probablemente en el mes de abril estemos inaugurando con Esteban (Avilés) esta obra”.

Por lo que indicó en la reunión, Mowszet maneja los mismos plazos. “Nos dijo que tenía información de parte del secretario de Desarrollo Urbano Ambiental (Horacio Pedrone) que en tres meses el problema estaría solucionado”, advirtió Paesani a VillaNos Radio.

“El Defensor se comprometió a emitir un pedido de informes a la municipalidad, a los efectos de que pongan por escrito este plan”, agregó Capitanelli.

El asunto es que cuando finalicen las obras de enterramiento sanitario y la planta de separación, recién ahí se comenzará la mitigación y el cierre del basural a cielo abierto. Así lo explicó Pedrone durante la primera reunión con las tres empresas que resultaron adjudicadas para desarrollar los trabajos.

Sin embargo, los incendios y el humo tóxico que emana del basural es un tema recurrente, que afecta gravemente a la salud pública y la seguridad vial de los automovilistas que circulan por la zona.

Ante la incertidumbre y la falta de información por parte del municipio, “el defensor Adjunto nos preguntó qué solución podíamos dar nosotros para sofocar ese fuego y le dijimos que el tema es muy complejo, pero si la municipalidad dice que en tres meses está solucionado, que nos digan qué método van a aplicar”, manifestó Paesani.

Los especialistas explicaron que estos incendios “son muy difíciles de controlar, se requieren técnicas y metodologías especiales”, porque se producen “a partir de masas complejas, de mucha profundidad y variedad de compuestos”, detalló Capitanelli y puso en duda que los bomberos voluntarios de Carlos Paz tengan los elementos para afrontar este tipo específico de focos.

Durante la reunión, Iosa aseguró que consultará a la mesa de especialistas que se conformó en el marco del Plan de Abordaje Sanitario del lago San Roque, y al CEPROCOR (Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba) para ver qué tipo de estudios se podrían hacer.

“Evidentemente, no hay nada. Recién ahora van a comenzar a hacer ese tipo de mediciones. No hay información y no hay datos epidemiológicos sobre la población afectada, que no sabe a qué sustancias toxicas está sometida y que medidas debería tomar”, argumentó Paesani. Y explicó que la mezcla de gases que emana del basural tiene propiedades muy distintas a cada componente particular y “debe ser evaluada cualitativa y cuantitativamente, para determinar la cantidad de componentes que tiene y su calidad”.

La salud en riesgo

El humo y las partículas que contiene afectan de manera directa distintos niveles del aparato respiratorio, produciendo desde irritación en la garganta hasta pudiendo llegar los contaminantes a la sangre.

Por lo tanto, este grupo de vecinos solicita que quienes se vean damnificados pidan un certificado médico a un profesional para dejar constancia de los síntomas que les produce inhalar estos gases.

La información puede ser remitida a Paesani comunicándose al 436083 o al 0351-152037150.

El humo no sólo perjudica a los habitantes del norte de Carlos Paz y la vecina localidad de Malagüeño, sino también a los conductores que se desplazan tanto por la autopista que une a nuestra ciudad con Córdoba Capital y en la variante Costa Azul, ya que genera problemas de visibilidad según la orientación del viento.

A su vez, los trabajadores del basural se encuentran intensamente expuestos a gases “que no sabemos de que se tratan, porque no han sido evaluados”, afirmó Capitanelli.

“Creemos que no tienen que pasar más de 72 horas para hacer esta evaluación. El impacto tiene que ser negativo, no cabe duda”, adelantó.

Otro punto a tener en cuenta es la contaminación del agua que deriva de este proceso de enterramiento, descomposición y combustión de la basura. “El agua de las lluvias y la que arrojan los bomberos ingresa a la masa crítica de toneladas de basura con una gran profundidad y toma contacto con distintos elementos químicos. Eso se transforma en unos líquidos negros tóxicos que por gravedad escurren hasta el lago San Roque”, precisó Capitanelli. Esto también debería ser materia de estudio.

Cabe mencionar que el centro ambiental va a estar ubicado en los terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército y su construcción destruirá 52 hectáreas de bosque nativo protector del embalse del dique San Roque.

Por esta razón, es un proyecto que ha recibido fuertes cuestionamientos de los vecinos de la zona y organizaciones socio ambientales como FUNEAT (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo) y FUNDEPS (Fundación para el desarrollo de políticas sustentables).

Vale recordar que el lunes 8 de enero, Paesani había presentado ante el municipio una nota dirigida al intendente Esteban Avilés mediante la cual requiere información “y que se le haga conocer a la opinión pública las medidas de prevención y precaución ante los humos que proceden del basural a cielo abierto”.

En la nota, Paesani advierte que, “nunca hubo dictámenes públicos de monitoreos realizados por el municipio de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para saber a ciencia cierta, la composición de las mezclas que caracterizan al sistema material: humos”.

“Si los ha habido y los hay solicito me los provea y los haga conocer públicamente. Ídem contaminación del suelo y napas freáticas. Ello sea en lo cualitativo, como en lo cuantitativo. Y cuando hablo sobre esta cuestión resalto que son mediciones sistemáticas y sostenidas en el tiempo, sobre todo si el fuego que emana del basural, junto con el humo es autosostenido como combustión. Lo mismo la contaminación por Lixiviados y que puedan tener relación con el fuego, como fuente originaria de sustancias tóxicas presentes en los humos”, solicita.

Asimismo concluye que, “no hay plazos administrativos, dada la exposición a mezclas tóxicas, a que estamos sometidos (…). No puede terminar en acciones burocráticas, ineficaces e ineficientes (…); para atenuar, mitigar, la contaminación del aire que respiramos. Los ciudadanos deben saber a qué contaminantes están expuestos, y qué medidas deben tomar, en protección de la salud y la vida”.

Nota correspondiente a la edición n° 497 del semanario La Jornada, del 15 de enero de 2017.