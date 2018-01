En una nueva reunión, realizada esta vez en la sede del Centro Vecinal de barrio Villa Independencia, la Comisión Multisectorial decidió las primeras medidas a tomar para hacer saber a las autoridades municipales y a los vecinos en general la preocupación que sienten sobre el futuro de la prestación de los servicios de agua y cloacas.

El encuentro se realizó el miércoles por la noche y estuvieron dirigentes vecinales, gremiales, docentes, de agrupaciones juveniles, del movimiento socioambiental y de instituciones intermedias. También participaron representantes de la Cooperativa Integral, que expresaron cual es la situación operativa y legal actual.

Las intervenciones de los presentes giraron en torno a que no hay razones para que el municipio asuma la prestación, puesto que se trata de servicios que no están en crisis. A esto se suma la honda preocupación que sienten ante la falta de información por parte del gobierno municipal sobre de qué manera pretende llevar adelante el servicio.

En la reunión se resolvió pedir audiencia al intendente Esteban Avilés, al Concejo de Representantes y a las autoridades de la defensoría del Pueblo. Precisamente el objetivo de estos encuentros será conocer las razones por las cuales se quiere excluir a la Coopi de la continuidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

Vale recordar que tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que avaló el decreto de Avilés para que el municipio asuma la prestación del servicio de agua, el gobierno municipal definió al 28 de febrero como la fecha para proceder al traspaso provisorio. Esa es, al día de hoy, la única información oficial.

La ausencia de explicaciones y de detalles operativo en cuanto a lo que haría el municipio con el agua abre hipótesis sobre una posible privatización encubierta. Es decir, que el gobierno venga teniendo conversaciones con prestadores privados que se harían cargo de manejar el servicio. Así lo expresó Fernando Barri, doctor en biología e integrante de la Asamblea Punilla Sur en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.

“Nos preocupa no sólo el futuro de los trabajadores de la Coopi, con quienes nos solidarizamos, sino también el futuro de todos los que vivimos acá a partir de un cambio de gestión, en un escenario incierto donde muy probablemente este gobierno intente pasar al gestión del recurso a manos privadas. Sabemos que las manos privadas no tienen interés por administrar racionalmente este recurso, ni que sea de calidad, ni que sea solidario. El escenario es muy preocupante”, expresó.

Por su parte, Manuel Córdoba, miembro de la agrupación Jóvenes Transformando habló de la necesidad de que toda la ciudadanía se involucre, puesto que está en juego la prestación de un servicio que hoy llega a todas las viviendas de la ciudad. “Es momento de solidarizarse con esta causa”, resumió.

Y añadió: “Queremos hacerle saber al grueso de la población que corre peligro el agua potable en Carlos Paz. Que esto no es un chiste, sino más bien se trata de un capricho del intendente. Incitamos al ciudadano carlospacenses a que se involucre y acompañe a los trabajadores de la Coopi”.

En la misma línea se expresó el doctor Jorge Herrou, integrante de la Comisión Directiva del centro vecinal anfitrión donde subrayó que la problemática “excede al enfrentamiento municipio-Coopi”.

“Esta es la preocupación de todo un pueblo, porque está claro que el municipio no tiene un plan sobre qué hará con el servicio de agua. Si no lo presta el municipio, porque no puede, porque no tiene la infraestructura, ni el personal, ni la capacidad técnica, la pregunta es ¿quién lo hará? Esto no es mágico. Necesita de personal técnico y de trabajadores, como tiene a Coopi hoy, que salen a la hora que sea para mantener la calidad y la cantidad de agua”, destacó.

Los miembros de la Multisectorial también avanzarán en recopilación de documentación y antecedentes con vistas a tomar un rol protagónico, ya que consideran que la problemática del saneamiento superará los últimos meses de gestión del actual gobierno y será el principal eje del debate previo a la renovación de autoridades en junio de 2019.

La próxima reunión de la Comisión Multisectorial se trasladará esta vez hacia el sector oeste de la ciudad. El encuentro se hará el miércoles 17 de enero a las 20 en el Torreón de las escuelas parroquiales.

Los trabajadores jubilados de la Coopi se suman a la defensa de la institución

El cuerpo social de la Cooperativa Integral sigue activo y movilizado en defensa de la institución y del modelo solidario de prestación de servicios públicos que representa. Y esta vez, quienes se autoconvocaron fueron los trabajadores jubilados, preocupados por la situación institucional a partir de la decisión del Ejecutivo Municipal de no renovarle el contrato de los servicios básicos de agua y cloacas a la Coopi, que lleva más de 50 años de vida y de prestación en la región.

El encuentro se desarrolló el martes a la tarde en la oficina de la Coopi, en calle La Rioja. La primera manifestación del grupo fue la de solidarizarse con los trabajadores activos, interesándose por el futuro de sus compañeros, por la prestación de los servicios como usuarios de los mismos y por el futuro de la institución como socios de la cooperativa.

Para ello resolvieron trabajar mancomunadamente con el resto de sectores de la sociedad que viene movilizados y preocupados por la situación.

Las acciones a concretar consisten es incorporarse a las actividades que la Mesa Multisectorial decida, confeccionar un comunicado-solicitada, solicitar audiencias con el Concejo de Representantes, Legisladores Provinciales, Centros de Jubilados, y realizar expresiones individuales y colectivas en apoyo a la Coopi casa por casa junto al resto de los trabajadores y cuerpo social de la Coopi.

La junta de firmas para un referéndum de los vecinos y realizar una conferencia de prensa sentando postura en relación a ésta arbitraria decisión del Ejecutivo Municipal, fueron otras de las acciones propuestas a realizar amparados en la autoridad que les confiere haber sido trabajadores responsables durante tantos años de la Coopi, conocer cabalmente esta herramienta de trabajo y por haber podido jubilarse, logro que refuerza el vínculo cariñoso con la propia Coopi.

La conferencia de prensa se propone para el martes 16 de enero a las 10:30 en sede de calle La Rioja.

Nota correspondiente a la edición n° 497 del semanario La Jornada, del 15 de enero de 2017.