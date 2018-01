Era una realidad que no queríamos asumir. La sola idea de esperar más de un año para el final de Juego de Tronos después de un final de temporada impactante era insoportable, pero la verdad es que habrá que vivir con eso.

HBO emitió un cruel comunicado en el que asegura: “Es oficial: Juego de tronos regresará con sus seis episodios de la octava y última temporada en 2019”.

¡A esperar con paciencia!

Send a raven.#GameofThrones returns to @HBO for its eighth and final season in 2019: https://t.co/FpWV0O0L9i

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 4 de enero de 2018